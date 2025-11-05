Meta lanza una versión de WhatsApp para el Apple Watch

Hace algunos días, Meta lanzó la versión beta de WhatsApp para el Apple Watch, disponible solo para quienes forman parte de su programa de pruebas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con la versión para el iPad —que tardó dos años en llegar—, la compañía ha hecho oficial la aplicación de mensajería para el reloj de Apple.

Para disfrutar de ella, basta con actualizar la app desde el App Store, y se añadirá automáticamente al Apple Watch. Si no tienes las descargas automáticas activadas, simplemente abre la app Watch, busca WhatsApp e instálala manualmente en el reloj.

Así es WhatsApp para el Apple Watch

WhatsApp para el Apple Watch iPadizaté

No te voy a engañar: WhatsApp para el Apple Watch es una versión bastante sencilla respecto a la del iPhone. La pantalla es más pequeña, claro, pero muestra un listado con todos los chats activos. Algunos de los detalles más destacados son los siguientes:

Notificaciones de llamadas: puedes ver quién te está llamando sin necesidad de mirar el iPhone. Vista de todos los chats: la app muestra las conversaciones en curso; puedes entrar en ellas y escribir mensajes. Mensajes de voz: puedes enviar, escuchar y recibir notas de voz directamente desde el reloj. Experiencia multimedia mejorada: las imágenes y los stickers se ven algo más nítidos, aunque aún hay margen de mejora. Reacciones: puedes responder con emojis a los mensajes que recibas.

Parece que la razón por la que la app es tan simple al principio es que Meta quería lanzarla cuanto antes e ir añadiendo funciones poco a poco. La compañía ya ha confirmado que en el futuro llegarán actualizaciones con mejoras y novedades. Ten en cuenta que necesitas un Apple Watch Series 4 o superior, y tener instalado watchOS 10 o una versión posterior.

Está siendo un 2025 muy interesante para Meta, especialmente para quienes usamos dispositivos de Apple. Hace unos meses llegó la versión de WhatsApp para el iPad, tras dos años de betas, y poco después ocurrió lo mismo con Instagram. Actualmente, WhatsApp está disponible en iPhone, iPad, Apple Watch y Mac, mientras que Instagram puede usarse en iPhone y iPad.