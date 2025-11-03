Novedades de iOS 26.1: todos los cambios y mejoras que han llegado al iPhone

Vamos a contarte las novedades de la primera gran actualización de iOS 26, que es iOS 26.1. Se trata de una versión importante, no solo por su numeración, sino también por todos los cambios que han llegado al iPhone y al iPad, los cuales podríamos clasificar como ajustes de personalización y nuevos gestos para controlar nuestros dispositivos.

En este artículo te vamos a detallar todas las novedades que han llegado con iOS 26.1, que, finalmente, son muchas. Además de los cambios y las nuevas funciones, también incluye correcciones de errores y mejoras en la estabilidad del sistema, por lo que es muy recomendable actualizar a esta nueva versión si tienes un dispositivo compatible.

Novedades de iOS 26.1

iOS 26.1 es una versión que se apoya en tres grandes pilares: personalización, cambios en la forma de usar los dispositivos y correcciones de errores. En cuanto a la personalización, llega un ajuste para regular Liquid Glass; en lo referente al uso de los dispositivos, se añaden nuevos gestos en Apple Music; y, por último, se solucionan diversos fallos del sistema.

Cambios de diseño y personalización

En primer lugar, tras un mes del lanzamiento de iOS 26, Apple ha añadido un nuevo ajuste dentro de Ajustes > Pantalla y brillo > Liquid Glass, con el que es posible regular la intensidad del nuevo material de diseño. Al entrar en esta sección, aparecen dos nuevas opciones: Translúcido, que deja Liquid Glass por defecto, y Tintado, que lo hace más opaco y con mayor contraste.

Nuevo ajuste para regular la intensidad de Liquid Glass Difoosion

Por otro lado, llega un nuevo ajuste para evitar que la cámara se abra con un gesto hacia la izquierda desde la pantalla de bloqueo. Esto impedirá que se active sin querer al intentar cerrar una notificación. Este ajuste se encuentra en Ajustes > Cámara > Acceso deslizando la pantalla de bloqueo.

Además, se introduce una nueva forma de detener las alarmas. Hasta ahora, se desactivaban pulsando un botón, pero en iOS 26.1 ahora se hace deslizando, lo que complica ligeramente el proceso. Sin embargo, esta versión incluye un ajuste de accesibilidad para revertir el cambio, descubierto por José Alberto Gutiérrez Prados en X. Para ello, hay que ir a Ajustes > Accesibilidad > Tocar > Preferir acciones de un solo toque.

Por último, también se aprecian algunos cambios de diseño en la app Ajustes, donde ahora los textos aparecen alineados a la izquierda en lugar de centrados, y en las carpetas, cuyos nombres también pasan a esa posición. Otras apps que presentan novedades visuales son Teléfono, donde el teclado adopta el efecto Liquid Glass, y Calendario, donde los eventos se resaltan de una forma distinta.

iOS 26.1 vs iOS 26.0.1 Difoosion

Dos nuevas formas de usar nuestros dispositivos

iOS 26.1 también destaca por incorporar dos nuevas formas de interactuar con nuestros dispositivos. En concreto, los cambios se centran en Apple Music, que ahora permite pasar de canción mediante gestos, tanto desde el mini reproductor como desde el reproductor a pantalla completa. Y funcionan tal y como imaginas: deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha cambias de canción.

Por otro lado, llega una nueva forma de editar texto, mucho más rápida que antes. A partir de iOS 26.1, al seleccionar texto puedes deslizar hacia la izquierda en el menú de opciones para desplegar todas las herramientas disponiblessin tener que pulsar en la flecha, agilizando así el proceso de edición.

Correcciones de errores y mejoras en la estabilidad

Como ocurre en todas las versiones que lanza Apple, iOS 26.1 también incluye correcciones de errores y mejoras en la estabilidad general del sistema. Todo apuntaba a que estos fallos se corregirían en iOS 26.0.2, pero finalmente dicha versión no llegó a lanzarse. En definitiva, iOS 26.1 es una actualización con muchas mejoras que consolidan el trabajo iniciado con iOS 26 y que está perfectamente a la altura de su numeración.