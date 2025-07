Así es White Noise, la plataforma de mensajería enfocada en la privacidad que apoya el cofundador de Twitter

Jack Dorsey parece preocupado por la privacidad en las telecomunicaciones. Recientemente, el cofundador de Twitter y CEO de Block ha puesto el foco en una plataforma de mensajería en ciernes: White Noise, que podemos traducir como "Ruido blanco". No es una aplicación de mensajería tradicional, ya que apuesta por la privacidad extrema, descentralización y el código abierto.

Además, el pasado lunes, 7 de julio, anunció un nuevo proyecto propio llamado "BitChat". Destaca por ser una plataforma de mensajería, como lo son WhatsApp o Telegram, pero que no funciona por Internet, sino por Bluetooth. Al igual que sucede con White Noise, la privacidad resulta una parte clave. Eso sí, funcionan de forma distinta, por lo que explicaremos qué ofrece cada una para que las puedas distinguir.

White Noise es una aplicación de mensajería que no usa servidores centrales ni requiere número de teléfono para crear una cuenta. En lugar de ello, se basa en Nostr, un protocolo descentralizado que permite publicar mensajes de forma cifrada sin depender de una infraestructura fija. Además, integra Messaging Layer Security (MLS), una tecnología de cifrado avanzada.

En la práctica esto se traduce en que los mensajes están protegidos por defecto mediante cifrado de extremo a extremo. Tampoco guarda metadatos, por lo que, en principio, no se podría rastrear quién habló con quién, cuándo o dónde. También piensa integrar pagos en Bitcoin mediante red Lighting.

Esta plataforma es de código abierto. Esto implica que cualquier persona interesada en ella puede investigar su código para explorar cómo funciona o mejorarla. Dorsey ha compartido la plataforma mediante una publicación en su cuenta de X. Puedes descargar su beta para iOS o Android.

Por otro lado, tenemos BitChat, un proyecto personal del guru tecnológico. Hablamos de otra plataforma de mensajería, pero que no funciona con Internet—como sí hace White Noise—, sino por Bluetooth. Mediante este tipo de conectividad, crea una red mallada entre dispositivos cercanos, de tal forma que un mensaje puede ir saltando de usuario en usuario hasta, finalmente, llegar a su receptor. Para hacernos una idea, es como si te comunicases por walkie-talkie.