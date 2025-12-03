AXN y AXN Movies no se moverán de Orange TV: la operadora mantendrá los dos canales

AXN y AXN Movies se quedan en Orange TV. Los canales de Sony se mantienen dentro de la oferta televisiva de Orange, no así MTV Live HD y MTV 00s. Los abonados podrán seguir viendo sus series, películas y estrenos tal y como venían haciendo.

La decisión supone un cambio de rumbo de última hora. Ayer, 2 de diciembre, contábamos que Orange TV iba a eliminar AXN, AXN Movies, MTV Live HD y MTV 00s. Finalmente, MásOrange, el grupo de telecomunicaciones propietario de Orange, ha optado por continuar las relaciones con AXN, por lo que finalmente AXN se mantendrá en el dial 55 y AXN Movies en el 56.

Dos de los canales más populares

AXN es uno de los canales más veteranos del entretenimiento de pago en España, conocido por su catálogo de series de acción, policiacas y thrillers. Títulos como The Good Doctor, S.W.A.T., FBI o The Blacklist han sido parte de su parrilla en distintas temporadas.

En el caso de AXN Movies, la propuesta gira en torno al cine. El canal emite largometrajes durante todo el día, con especial protagonismo para el cine comercial reciente. Su continuidad evita un vacío en la programación de películas dentro de la plataforma, especialmente importante para quienes buscan un canal lineal que complemente el contenido bajo demanda.

En el caso de los canales de MTV, la decisión de su eliminación ya no depende de Orange. MTV está eliminando canales para poder concentrar recursos, por lo que tanto MTV Live HD como MTV 00s están desapareciendo de televisiones de todo el planeta.

En definitiva, Orange TV mantiene uno de sus bloques televisivos más consolidados. Los abonados conservarán dos canales que históricamente han tenido un peso importante en el entretenimiento de pago en España.