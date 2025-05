Ya puedes contratar la nueva televisión de Orange aunque seas de cualquier otra operadora

Los clientes de cualquier operadora ya pueden contratar Orange TV Libre (web accesible desde este enlace). Se trata de la televisión propia de Orange, como Orange TV, pero para todas las personas. Por 7,99 euros al mes, aunque el primer mes es gratis, incluye series, películas, documentales, canales y deporte, entre el que se encuentran partidos sueltos de LaLiga y Champions.

Orange TV Libre apunta a ser la gran rival de Movistar Plus+. La primera comenzó como una televisión para clientes de Orange y Jazztel (ambas pertenecientes al extinto grupo Orange España), pero que no quisiesen contratar Orange TV, solo disponible con algunas tarifas de Orange. Sin embargo, varios meses tras su lanzamiento, ha hecho como Movistar Plus+: estar disponible para cualquier persona, sin importar la operadora con la que tenga contrato.

Qué ver en Orange TV Libre

Lo primero que hay que entender sobre Orange TV Libre es que se trata de una versión de Orange TV, la televisión de la operadora naranja, pero para clientes de cualquier operadora. Si eres de, por ejemplo, Movistar o Pepephone, y la quieres contratar, puedes hacerlo por 7,99 euros al mes, aunque el primer mes es gratuita. Precisamente por ello se llama "Orange TV Libre" y no solo "Orange TV".

Son dos euros menos que su gran rival: Movistar Plus+, que se sitúa en 9,99 euros mensuales, aunque tiene una oferta por la que sale a poco más de 8 euros mensuales.

Orange TV Libre incluye lo siguiente:

Más de 50.000 películas, series y documentales

Más de 90 canales

SkyShowtime incluido

Fútbol : 1 partido por jornada en Champions, LaLiga EA Sports (1ª división) y la Copa del Rey. 3 partidos por jornada de LaLiga Hypermotion (2ª división)

: 1 partido por jornada en Champions, LaLiga EA Sports (1ª división) y la Copa del Rey. 3 partidos por jornada de LaLiga Hypermotion (2ª división) Sin permanencia

Visualización hasta en 5 dispositivos

Grabaciones

Acceso a todo el contenido de los últimos 7 días

Pausa, y control del directo

Contrata Orange TV Libre desde este enlace.

Aunque se requiere un análisis en profundidad para comparar Movistar Plus+ contra Orange TV Libre, lo cierto es que a bote pronto podemos sacar varias conclusiones. Son un servicio parecido, pero con precios distintos y contenidos que se diferencian, especialmente en el ámbito deportivo. Movistar Plus+ ofrece más deporte (4 Gran Slams, NBA, 6 Naciones, etc.), pero resulta 2 euros más cara en el pago mes a mes y carece de SkyShowtime. De lo que no carece es del contenido propio de Movistar, que lanza periódicamente una gran cantidad de series españolas.