La nueva oferta de Orange combina 600 Mb con televisión con fútbol y SkyShowtime por solo 30 euros al mes

Orange ha lanzado una oferta que te ofrece fibra de 600 Mb con Wi-Fi 7, fijo con llamadas ilimitadas y Orange TV (fútbol, cine, series y SkyShowtime) por 30 euros al mes durante los primeros 12 meses. Luego sube a 39 euros mensuales, pero durante ese periodo ahorrarás mientras disfrutas de una tarifa muy completa.

La operadora ha dirigido la promoción a estudiantes, pero cualquier persona puede contratarla llamando al 91 131 60 79 . Cuenta con buenas condiciones y gran precio, especialmente si lo comparamos con las otras tarifas de la compañía naranja.

Todo lo que incluye la oferta

Precio de 30 euros los primeros 12 meses (luego 39 euros)

(luego 39 euros) Fibra de 600 Mb simétrica

Router Wi-Fi 7

Fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos nacionales y 1.000 minutos a móviles nacionales (en horario L-V 20 horas - 8 horas y fines de semanas las 24 horas)

a otros fijos nacionales y nacionales (en horario L-V 20 horas - 8 horas y fines de semanas las 24 horas) Orange TV Libre (fútbol, cine, series y SkyShowtime)

(fútbol, cine, series y SkyShowtime) Permanencia de 12 meses

Instalación gratuita

Contrátala llamando al 91 131 60 79.

La tarifa incluye fibra de 600 Mb con Wi-Fi 7. Esto significa que tendrás una buena velocidad—perfecta para pisos de estudiantes, pero también para hogares con varias personas—acompañada de Wi-Fi 7. Este es el último estándar Wi-Fi, que resulta bastante más estable y potente que los anteriores, lo que supone una ventaja, porque llegará a más rincones de casa que el Wi-Fi 6, por ejemplo, el que todavía usan muchas operadoras.

El segundo punto clave es Orange TV Libre. Es la televisión propia de Orange que pueden contratar personas de cualquier operadora, como Movistar Plus+ en Movistar. Emite fútbol, cine, series y además, incluye SkyShowime, la plataforma de streaming. No integra todo el fútbol, pero sí un buen repertorio: por jornada emite 1 partido de LaLiga EA Sports (1ª división), 3 de LaLiga Hypermotion (2ª división), 1 de la Serie A (liga de Italia) y también 1 de la Champions y otro de Europa League.

En cuanto a otros aspectos, la permanencia es de 12 meses, algo relativamente habitual en fibra. Incluye fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos y un buen bonus para móviles. La instalación es gratuita, al igual que la cesión del router.

Es bastante superior a las otras tarifas que ofrece Orange, que por un precio similar se quedan en 300 Mb sin TV o por un poco más tienen 1 Gb pero no Orange TV.

La promoción (2º por la izquierda) junto a las demás tarifas de la operadora Orange