Cómo ocultar tus posts, comentarios e historial NSFW en Reddit paso a paso

Si hablamos de un foro en el que prima la colaboración y la búsqueda de contenido de interés y de calidad ese es sin duda Reddit. Porque no hablamos de un simple foro con subforos en los que entablar conversación sobre la materia que se busque en cuestión; hablamos de una comunidad mundial en la que prima la relevancia del contenido.

Esto se debe a que son los propios miembros quienes dan o restan visibilidad y credibilidad a los autores mediante su sistema de valoración. Tal es su importancia que incluso personalidades tan importantes en la actualidad como Sam Altman participan de sus debates.

Un sistema como ese facilita que la plataforma social Reddit tenga un baremo objetivo que hace que muestre los subrredits que más está destacando la propia comunidad. Un espacio en el que todos los usuarios contribuyen con sus votos a priorizar la primera línea de visibilidad al contenido mejor elaborado y que más merece la pena. O el más llamativo, aunque se trate de contenido delicado y que se identifica bajo las siglas NSFW.

Aviso de contenido delicado

Esto hace que la gran mayoría de contenido que publican los autores de las publicaciones se quiera mostrar de forma pública desde su perfil, aunque nunca está de más conservar un punto de privacidad que compañías como Meta ponen en riesgo o tener la posibilidad de dar rienda suelta a la redacción o a visibilizar temas que no acaban de ser el nicho de escritura habitual o la especialización de uno, sino que se trata de ramas de contenido más primario, más visceral.

Ese tipo de contenido está asociado a las siglas NSFW, cuyo significado es ‘Not safe for work’, traducido al castellano ‘No apto para el trabajo’. A través de esas iniciales se avisa a la comunidad de que va a acceder a un espacio en el que se trata de una publicación que incluye contenido que puede no ser apto para ver en cualquier entorno dado su carácter explícito o sensible. Es decir, contenido que preferiríamos que no vieran nuestros hijos o nuestros jefes.

Para evitar la visibilidad de publicaciones que puedan interferir en la relevancia de una persona como autora dentro de Reddit o fuera de la comunidad, así como para que cada usuario pueda preservar del mejor modo posible su propia privacidad, la plataforma ha implementado recientemente un modo con el cual se puede gestionar lo que se muestra desde los perfiles de usuario.

Todo orientado a que de ese modo los “redditors” elijan qué quieren o puede compartirse desde su perfil. Privacidad y notoriedad que, tal vez, algunos usuarios quieran limitar en ese tipo de subrredits que lleven en su título el aviso de NSFW. Todo ello con una parte de la comunidad en desacuerdo con esta posibilidad dado que limita la transparencia y por tanto la capacidad de los usuarios de detectar y penalizar contenido malicioso.

En qué consiste la implementación “Cuida tu perfil”

Reddit ha decidido apostar por un mayor control y privacidad con la vista puesta en una menor necesidad de cuentas alternativas para los usuarios desde las que llevar a cabo esas interacciones que se podrían considerar delicadas y también para que los usuarios puedan tener un perfil más personalizado y más acorde con aquello que consideran representativo de sí mismos para la comunidad.

Con esa idea nace la nueva opción presente desde comienzos de este mes en el menú de configuración de Reddit, tal como han detallado en el medio especializado The Verge. La pestaña “Cuida tu perfil” ofrece la posibilidad de ocultar de forma selectiva publicaciones y comentarios en “subreddits” entre los que se puede incluir ese contenido catalogado como NSFW.

Las opciones de configuración de la nueva sección presente en Reddit ya están disponibles. Si bien, por defecto, quedará configurada para que se muestre todo el historial de publicaciones y comentarios públicos tal como sucedía hasta ahora, el usuario podrá escoger qué quiere que sea visible en su perfil. Las opciones son las siguientes y están accesibles desde el apartado “Contenido y actividades” en la configuración del perfil:

Mostrar todo : Como su propio nombre indica la configuración quedaría tal cual y en nuestro perfil figurará toda nuestra actividad con independencia del tipo de contenido que sea.

: Como su propio nombre indica la configuración quedaría tal cual y en nuestro perfil figurará toda nuestra actividad con independencia del tipo de contenido que sea. Personalizar : Aquí el usuario puede seleccionar comunidades específicas de las que no quiere que sus publicaciones se vean desde su perfil.

: Aquí el usuario puede seleccionar comunidades específicas de las que no quiere que sus publicaciones se vean desde su perfil. Ocultar todo: Tampoco deja mucho lugar a las dudas; para aquellos que quieran dar máxima privacidad a la visión de sus publicaciones, ésta será su opción.

A la hora de mostrar las opciones de “Contenidos y actividades” dentro de la pestaña “Cuida tu perfil” es donde Reddit mostrará un botón que se puede activar con las siglas NSFW y que será el que permitirá ocultar todo el contenido bajo esa clasificación de la vista pública del perfil.

Con ello, los usuarios ganan en privacidad con respecto a lo que los demás usuarios pueden ver accediendo a su perfil, aunque la comunidad pierde algo de esa capacidad colaborativa que ha dado tanto nombre a Reddit.

¿Dónde va ese contenido que se oculta en el perfil de usuario?

Lo que estamos haciendo es hablar de una nueva configuración que Reddit permite para la información de las publicaciones que se muestra en el perfil de cada usuario. Esto quiere decir que la confección que se haga de los apartados previamente mencionados se aplicará solo a la visibilidad de ello desde el perfil.

Por tanto, todo aquello que el usuario publique en un subreddit seguirá siendo público para la comunidad dentro del propio subreddit. El hecho de ponerlo como no visible desde el perfil no elimina su presencia, solo limita su visibilidad para que desde el perfil de usuario no se muestre, pero el contenido seguirá existiendo y siendo público en el lugar donde se ha publicado.

De igual modo, un elemento clave en Reddit como son los moderadores seguirán teniendo acceso al historial de actividad de un usuario durante cuatro semanas (28 días) desde que tenga lugar la interacción publicada, todo ello con el fin de mantener su función y preservar el uso adecuado del foro, así como el cumplimiento de sus normas.

Por tanto, estamos ante un cambio notable dentro de la plataforma Reddit con dos vertientes muy marcadas: por un lado, la protección de la privacidad de los usuarios. Por otro, lo que puede verse como la pérdida de una seña de identidad en cuanto a transparencia y la auto-regulación de la comunidad.

Habrá que estar atentos a qué camino adquiere la comunidad y a la respuesta que ofrece ante una modificación que prima el control sobre la exposición pública ante la posibilidad de ocultar parcialmente comportamientos contrarios a la ética y que de otro modo sería más fácil rastrear por la comunidad.