Cómo usar ChatGPT para editar tus fotos al estilo Pixar, Simpsons o Studio Ghibli

ChatGPT es una de las herramientas de inteligencia artificial más completas del sector. No solo nos facilita la vida con toda clase de cuestiones siendo capaz de ofrecer relevantes trucos de cocina y consejos para ahorrar dinero con la compra del súper... sino que, además, también puede generar imágenes de IA con diferentes estilos y una calidad absolutamente asombrosa.

El modelo de lenguaje de inteligencia artificial de OpenAI (GPT 4o en adelante) ha ocasionado un auténtico revuelo en las redes sociales, que se han colmado de usuarios compartiendo sus propias versiones de sí mismos con ilustraciones generadas por IA. ChatGPT permite generar imágenes de inteligencia artificial con el estilo Pixar, Studio Ghibli, Simpsons, Tim Burton y muchos más.

Lo primero que debes saber sobre ChatGPT y su proceso para generar imágenes con inteligencia artificial es que es completamente gratis para todos los usuarios. De hecho, ni tan siquiera necesitas descargar la aplicación en tu equipo, aunque es mucho más recomendable que su versión de escritorio.

Actualmente OpenAI ofrece dos planes de suscripción con ChatGPT Plus y ChatGPT Pro. La versión Plus está disponible por 23 euros al mes, mientras que la versión Pro asciende hasta 229 euros mensuales con acceso ilimitado a más herramientas de IA. No obstante, tal y como indicábamos, no son necesarios para la creación de imágenes.

Puedes generar imágenes de IA de forma limitada sin tener una suscripción mensual activa. Una vez hayas sobrepasado el límite, tendrás que esperar hasta el día siguiente para seguir generando imágenes de inteligencia artificial. ¿Merece la pena pagar por una suscripción de ChatGPT? Eso depende siempre de cada usuario, pero ChatGPT Plus (23 €) suele dar muy buenos resultados si vas a utilizar la IA en tu trabajo o para tus proyectos personales.

Puedes acceder a ChatGPT desde su aplicación oficial para iOS, Android, PC, Mac y otros dispositivos o desde https://chatgpt.com.

ChatGPT: todos los estilos de generación de imágenes con IA

Bien, ahora que sabemos todo lo que necesitamos sobre ChatGPT es el momento de centrarnos en las imágenes de IA y sus estilos. Estos son todos los estilos con los que ChatGPT puede retocar tus fotografías:

Pixar

Studio Ghibli

Street Fighter

Anime

Manga

Disney clásico

DreamWorks

Ilustración digital

Acuarela

Óleo

Realismo

Hiperrealismo

Low poly

Pixel art

Cómic americano

Arte pop

Cyberpunk

Steampunk

Gótico

Noir

Vaporwave

Synthwave

Arte futurista

Arte medieval

Arte renacentista

Arte barroco

Arte surrealista

Arte abstracto

Arte minimalista

Arte conceptual

Estilo 3D

Estilo cartoon

Estilo chibi

Estilo kawaii

Estilo retro

Estilo vintage

Estilo glitch

Estilo sci-fi

Estilo fantasía épica

Estilo RPG japonés

Estilo mecha

Estilo caricatura política

Estilo ukiyo-e

Estilo papel recortado

Estilo stencil

Estilo graffiti

Estilo arte callejero

Estilo brutalista

Estilo editorial

Estilo botánico

Estilo arquitectónico

Cada estilo tiene sus propias características y, quizá, los más populares para generar imágenes con IA son los estilos Pixar, Ghibli, Simpsons y Disney clásico.

Cómo generar imágenes de IA con ChatGPT

Sigue estos pasos para generar imágenes con IA con los estilos artísticos que más te gusten:

Abre ChatGPT o accede a su sitio web.

o accede a su sitio web. Presiona sobre el botón + para cargar una imagen.

para cargar una imagen. Selecciona una fotografía tuya o de tus seres queridos para que ChatGPT la edite con un estilo.

A continuación escribe un comando de texto como este: "Edita esta imagen con estilo Pixar".

como este: "Edita esta imagen con estilo Pixar". ¡Y listo!, deja que la inteligencia artificial haga su magia. Los resultados pueden tardar varios minutos en generarse.

El estilo Pixar de ChatGPT es alegre y desenfadado. Imagen generada con IA ChatGPT

Puedes pedir a ChatGPT que edite cualquier aspecto de la imagen. Le puedes solicitar que diseñe un fondo con una iluminación más tenue, que dibuje una sonrisa en tu rostro o incluso que genere personas aleatorias con inteligencia artificial. ¡El límite es el cielo!