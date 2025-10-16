Prime Video pone fecha al mayor documental sobre vida inteligente extraterrestre con testimonios de altos cargos del gobierno estadounidense

No desde tiempos inmemoriales, pero el fenómeno OVNI sí que lleva ya unas cuantas décadas interesando a buena parte de la humanidad, tanto desde una perspectiva científica, la posibilidad de otras formas de vida fuera de la Tierra, como puramente especulativa, alimentando mitos, conspiraciones y hasta una subcultura global de ufólogos, abducidos y demás cazadores de anomalías.

Ahora, un nuevo documental promete convertirse en la pieza clave sobre el tema, no solo por su contenido, sino también por la magnitud de las figuras que participan en él.

La era de la desclasificación

Se trata de The Age of Disclosure, una producción dirigida por Dan Farah que llega tras causar sensación en el pasado Festival South by Southwest (SXSW) y que, según se ha confirmado, se estrenará el 21 de noviembre en cines seleccionados de Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C., con un lanzamiento simultáneo en Prime Video en multitud de países, entre ellos España.

La cinta explora un supuesto encubrimiento de ochenta años sobre la existencia de vida inteligente no humana (extraterrestre) y una presunta carrera tecnológica entre potencias mundiales para revertir ingeniería de origen extraterrestre. Todo ello, sustentado por testimonios de 34 altos cargos del gobierno, el ejército y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, muchos de ellos aún en activo.

Entre las voces más destacadas se encuentran las de Marco Rubio, Kirsten Gillibrand y Mike Rounds, además de figuras clave como Jay Stratton, exdirector de la Fuerza de Tareas del Gobierno sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés), o Lue Elizondo, antiguo miembro del programa de identificación de amenazas aeroespaciales del Departamento de Defensa.

También participan Jim Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional, y científicos de renombre como Garry Nolan o el físico Hal Puthoff.

Ha levantado interés

Con más de 2 millones de visualizaciones de su tráiler inicial en YouTube y redes sociales lanzado en enero de este mismo año, The Age of Disclosure se ha convertido ya en un fenómeno antes de su estreno. Prime Video, que ha adquirido los derechos de distribución, promete que su llegada marcará "un antes y un después" en las conversaciones sobre la posibilidad de que no estemos solos en el universo.