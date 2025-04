Descubre cómo escuchar la radio en tu iPhone sin complicaciones

Recientemente, nuestro país ha sufrido un apagón histórico, lo que hizo que echáramos de menos aparatos como los transistores. Al contrario que algunos smartphones con Android como sistema operativo, los iPhone de Apple no cuentan con una aplicación de radio como tal, pero sí que hay formas de poder escucharla de forma gratuita.

De hecho, si eres suscriptor de Apple Music, también puedes escuchar la radio en directo, pues el servicio de música en streaming de la compañía tiene una sección llamada Radio en la que se pueden escuchar emisoras nacionales como las creadas por la propia compañía basadas en nuestros gustos o de géneros musicales específicos.

Cómo escuchar la radio en el iPhone

Si eres suscriptor de Apple Music, es la forma más fácil de escuchar la radio desde tu iPhone. La plataforma de música de Apple cuenta con un apartado de Radio en el que hay emisoras hechas acorde a tus gustos musicales que el algoritmo crea para ti. Además, cuenta con otras de diferentes géneros musicales. Dichas emisoras cuentan con música de la plataforma y son infinitas.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que desde Apple Music también se pueden escuchar emisoras nacionales, como Melodia FM. Lo único que hay que hacer es entrar en la app Música y buscar la emisora que desees en el buscador. Si está disponible, aparecerá para que puedas escucharla gracias a que Apple Music se integra en el servicio TuneIn.

Si no eres suscriptor de Apple Music, no te preocupes porque hay formas para ti también. En ese caso, lo que tienes que hacer es descargar una app llamada Broadcasts, que es gratis en el App Store. Ahora bien, al contrario que otras alternativas, tiene un solo pago de 9,99 euros para poder usarla de forma completa.

Aunque el iPhone no tiene una app de Radio como tal como sí tenían los iPod, hay formas de poder escucharla tanto si eres suscriptor de Apple Music como si no lo eres. Además, existen otras aplicaciones de terceros que te permiten acceder a una variedad aún mayor de emisoras locales e internacionales, ampliando aún más tus opciones de disfrute de la radio en tu iPhone. Con estas soluciones, ya no tendrás que depender de otros dispositivos para escuchar tu emisora favorita, incluso en los momentos más inesperados.