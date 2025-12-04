Descubren en Bolivia más de 18.000 huellas de dinosaurio, el mayor rastro fósil del planeta

Las huellas, encontradas en la zona de Carreras Pampa, cubren una extensión de roca del tamaño de varios campos de fútbol y se han conservado gracias a un conjunto excepcional de condiciones geológicas. El hallazgo, liderado por el paleontólogo Raúl Esperante del Geoscience Research Institute (EE UU), fue publicado en la revista PLOS One y cuenta con la colaboración de un equipo boliviano-estadounidense.

En total, los investigadores catalogaron 16.600 huellas tridáctilas distribuidas en 1.321 rastros completos y casi 300 huellas aisladas, además de 1.378 marcas de nado y trazos de cola. La mayoría pertenecen a terópodos, el grupo de dinosaurios carnívoros del que descienden las aves actuales.

El mayor yacimiento de huellas del mundo

Hace unos 70 millones de años, el lugar era la orilla de un antiguo lago de agua dulce en el este de los Andes. El terreno, compuesto por sedimentos ricos en carbonato cálcico, era lo bastante blando para que los animales dejaran su marca, pero también lo bastante firme para conservarla antes de quedar cubierta por una nueva capa de lodo.

Los paleontólogos creen que esta zona fue un punto de encuentro para múltiples especies que acudían a beber, cazar o cruzar el lago. Algunas huellas, más pequeñas, indican la presencia de ejemplares jóvenes, mientras que otras superan los 30 centímetros y corresponden a dinosaurios de tamaño medio, comparables en altura a un ser humano adulto.

Morfotipos, preservación y tafonomía de huellas, rastros de cola y marcas de nado de dinosaurios en el yacimiento más grande del mundo: Carreras Pampa. Esperante R, McLarty JA, Nick KE, Pompe LR, Biaggi RE, Medina HDB, et al. PLoS One 20

Entre las marcas hay rastros de colas arrastradas, garras hundidas y arañazos producidos por los pies de los dinosaurios al nadar. El equipo también detectó giros bruscos y cambios de dirección, lo que sugiere que los animales se movían activamente por el terreno húmedo, quizá para cazar o evitar quedarse atrapados en el barro.

El yacimiento de Carreras Pampa no solo rompe récords por la cantidad de huellas, sino por su extraordinario nivel de conservación, que permite estudiar el comportamiento de los dinosaurios en movimiento.

Los investigadores describen el lugar como una auténtica “Lagerstätte”, término que se usa para los yacimientos excepcionales donde los fósiles se preservan con un nivel de detalle fuera de lo común.

El descubrimiento de Carreras Pampa ofrece unainstantánea única del final del Cretácico, cuando la Tierra todavía estaba dominada por los dinosaurios. Gracias a las condiciones del terreno y la ausencia de huellas posteriores que las borraran, los rastros han permanecido intactos durante millones de años.

Con más de 18.000 huellas catalogadas, el yacimiento de Torotoro se suma a los grandes enclaves fósiles del planeta y confirma a Bolivia como uno de los territorios más prometedores para entender cómo vivían los últimos dinosaurios antes de desaparecer.