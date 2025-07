El director de 'Cónclave' se pasa al juego y los casinos con 'Maldita suerte', ya con fecha de estreno en Netflix

Edward Berger quiere seguir demostrando que es una de las voces cinematográficas más a tener en cuenta del momento. Tras el fenómeno Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), que le valió un Oscar, y su posterior éxito con Cónclave en 2024, un thriller político ambientado en la elección papal que también se alzó con una estatuilla así como el Bafta a Mejor película, ahora se alejará del drama histórico con un nuevo film destinado al streaming.

Su próxima película, Maldita suerte (Ballad of a Small Player), se adentra en los casinos de Macao, China, para contarnos la historia de un apostador de alto riesgo al que interpretará Colin Farrell.

La cinta, adaptación de la novela de 2014 de Lawrence Osborne con guion de Rowan Joffé (28 semanas después, El americano), empezará su andadura en cines selectos en octubre y estará disponible en Netflix a escala mundial el día 29 del mismo mes del presente año.

La suerte está echada

Maldita suerte se centra en Lord Doyle, un jugador que decide refugiarse en Macao tras verse atrapado por las deudas y un pasado turbulento. Su vida nocturna en los casinos neón de la ciudad se complica cuando entabla relación con un misterioso individuo que podría salvarlo o hundirlo aún más.

Farrell es Lord Doyle, un apostador al que no le van demasiado bien las cosas Netflix

El elenco, además de a Farrell, incluye a destacadas figuras como Fala Chen (The Undoing), Deanie Ip (Una vida sencilla), Alex Jennings (The Crown) y Tilda Swinton (Michael Clayton, Okja), reunidos por Berger en una producción conjunta de Good Chaos, Nine Hours y Stigma Films.

El nuevo renacer de Farrell

A principios de 2025, Colin Farrell conquistó su tercer Globo de Oro como mejor actor en una serie limitada por su interpretación del Pingüino en la miniserie homónima para HBO Max derivada de The Batman, un papel que exigía un transformación física extrema y varias horas diarias en maquillaje. Además, en el ámbito televisivo, estrenó la serie Sugar en Apple TV+ en abril de 2024, un thriller neo noir protagonizado por él que ha sido renovada para una segunda temporada tras ser bien recibida.

En cine, Farrell también tendrá presencia este 2025. En otoño estrenará A Big Bold Beautiful Journeyjunto a Margot Robbie, una fantasía romántica dirigida por Kogonada que llegará a las salas de cine el 19 de septiembre.