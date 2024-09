Colin Farrell abraza a Batman con su "Pingüino"

Gotham está en boca de todos, no solo por la sorprendente secuela del Joker de Joaquin Phoenix, ya que el próximo 20 de septiembre Max volverá a mostrarnos la ciudad de Batman decadente del universo de Robert Pattinson y Matt Reeves gracias a la serie de "El Pingüino" protagonizada por el actor irlandés Colin Farrell. La ficción, basada en la gran película de 2022, ha revelado un nuevo avance, pocos días antes de su gran estreno mundial en la plataforma de streaming.

Una lucha por el poder de Gotham

Colin Farrell regresará a su icónico papel como Oswald "Oz" Cobblepot en la nueva serie de Max, "El Pingüino", donde su personaje busca aprovechar el vacío de poder dejadotras la muerte de Carmine Falcone (interpretado por John Turturro). Sin embargo, sus planes para consolidarse como el mayor criminal de Gotham se verán amenazados por Sofia Falcone, la hija de Carmine, interpretada por Cristin Milioti. Sofia también aspira a ocupar el lugar de su padre y convertirse en la reina del crimen, lo que desatará una guerra en los bajos fondos de la ciudad.

Esta confrontación marcará el inicio de una serie de eventos que moldearán el futuro de Gotham y prepararán el terreno para el ascenso del Pingüino como uno de los villanos más poderosos de DC. A solo dos semanas del estreno en Max, DC Studios ha lanzado un teaser que muestra las grandes ambiciones de Cobblepot para establecer su imperio.

Tendiendo puentes hacía Pattinson

El creador Matt Reeves ya había anticipado que la serie no solo profundizará en el personaje del Pingüino, sino que también sentará las bases para su regreso en "The Batman II", cuyo estreno está previsto para 2026. Además de Farrell y Milioti, la serie contará con un elenco destacado que incluye a Emily Meade, Shohreh Aghdashloo, Clancy Brown y Mark Strong. El Pingüino se estrenará el 20 de septiembre en Max, donde también está disponible "The Batman".