Dos semanas para el gran regreso de Pamela Anderson en 'The Last Showgirl', de Gia Coppola

Mito erótico en los 90, el pasado de Pamela Anderson ha estado marcado por las malas decisiones, pero también por el escrutinio mediático, el machismo de la industria y la voluntad de reinventarse, algo que consiguió tras su sorprendente y aplaudido paso por Broadway como protagonista de Chicago en 2022,.

Ahora Anderson se prepara para un nuevo y prometedor giro en su carrera con The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola y sobrina de Sofia, y escrita por Kate Gersten (The Good Place).

Envejecer no es fácil, y menos en el mundo del espectáculo

A sus cincuenta años, Shelly debe enfrentarse al futuro sin red, atrapada entre el recuerdo idealizado de un pasado que ya no existe y una realidad que le exige adaptarse. Al mismo tiempo, lucha por recuperar el vínculo con su hija Hannah (interpretada por Billie Lourd), que siempre quedó en segundo plano ante la vida de su madre.

El filme aborda sin ambages la crueldad del envejecimiento para las mujeres en el mundo del espectáculo, pero también los dilemas personales que surgen al mirar atrás y evaluar las consecuencias de las decisiones tomadas. Shelly, envuelta en nostalgia y encerrada en un entorno que parece detenido en el tiempo, encarna tanto la obstinación como la fragilidad.

Tras su estreno en Estados Unidos el 13 de diciembre de 2024, The Last Showgirl llegará a los cines españoles el 20 de junio de 2025, marcando así el esperado regreso de Pamela Anderson a la gran pantalla.

Muy bien acompañada

Pamela Anderson entrega aquí la que muchos consideran la interpretación más madura y vulnerable de su carrera. Le acompañan en el reparto nombres como Kiernan Shipka, Brenda Song, Dave Bautista, Jason Schwartzman y Jamie Lee Curtis, quien da vida a Annette, una antigua compañera de Shelly que ahora sobrevive como camarera en un casino y que también sufre el desprecio de una sociedad que aparta a las mujeres mayores sin miramientos.