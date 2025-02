Pamela Anderson desvela cómo se deshizo de su caricatura: "Me esfuerzo por lograr la imperfección"

Hace un par de años, la actriz Pamela Anderson, exmodelo de Playboy y una de las sex symbol más populares de los noventa, decidió desafiar a la industria de la belleza rompiendo sus estándares sin una pizca de maquillaje en su rostro. "Creo que desafiarnos a nosotros mismos es lo que nos mantiene jóvenes y hermosos. Realmente, la belleza viene de dentro y no es necesario seguir el juego", declaró.

Pamela Anderson en la alfombra roja de la 72ª edición del Festival de San Sebastián Agencia EFE

Un gesto que parecía anecdótico se ha convertido en un compromiso auténtico con ella misma. La actriz, con 57 años, sigue posando y apareciendo en los eventos públicos con el rostro natural. En una entrevista publicada por "The Guardian" detalla cómo está viviendo el paso de los años. "Me esfuerzo por lograr la imperfección", bromea. "Me esfuerzo por lograrla y siempre la logro".

Esta transformación ha incluido su mudanza a su casa de la playa de Ladysmith, en la isla de Vancouver, Canadá. En su día decidió que sus prioridades serían, a partir de entonces, su jardín y sus animales. Atrás deja su pasado como celebridad y un matrimonio tóxico de "sexo, drogas y rock and roll" con el músico de Mötley Crüe, Tommy Lee. También se despidió de su matrimonio con su guardaespaldas Dan Hayhurst. "Volví a casa, a mi huerto, preparé encurtidos y mermeladas, escribí un libro de cocina vegana, hice un programa de cocina vegana y me sentí muy feliz con eso", dice.

Poco a poco, se fue despojando de esa caricatura que le había hecho creer que era real. "Hay que aceptarse a uno mismo y, sinceramente, creía que esa vida había terminado. Era como una muerte, en cierto modo. Pero era el principio". El cambio comenzó en 2022, cuando interpretó a Roxie Hart en "Chicago en Broadway", que le encantó. Luego publicó su autobiografía en 2023, el mismo año en que se estrenó el documental de Netflix Pamela, "A Love Story". Pero su gran paso llegó con la película "The Last Showgirl", que se estrenará en España en marzo.

La directora Gia Coppola, nieta de Francis Ford, grabó en solo 18 días la historia de los últimos días del "Razzle Dazzle", una revista de bailarinas de Las Vegas de larga trayectoria, llena de plumas, tocados brillantes y bailes ligeramente eróticos, basada en los antiguos espectáculos del Lido parisino. Anderson interpreta a Shelly una veterana bailarina que despertó una enorme empatía en ella. Se identificó con este "personaje defectuoso pero muy humano".

Un fotograma de "The Last Showgirl" Imdb

La actriz vio en ella una ocasión para visibilizar las complicaciones y conflictos de cualquier mujer, de cualquier trabajadora incansable que cree genuinamente en la belleza y en el valor de su vocación. "Ella cree en la fantasía de lo que hace, y me identifiqué con eso. He podido darme cuenta de mi potencial y eso cambia la conversación". Se ha encontrado a sí misma en su faceta profesional, artística e intelectual.