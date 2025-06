Sin duda, esta es la mejor película de terror de la historia: está en streaming y lo tengo clarísimo

Considerada una de las cumbres del cine de terror psicológico, esta película marcó el debut de Roman Polanski en Hollywood, y lo hizo con una historia tan inquietante como elegante. Basada en la novela de Ira Levin, la película transforma un apartamento neoyorquino en el escenario perfecto para una pesadilla, donde el verdadero horror no se manifiesta con sangre ni monstruos: se cuece a fuego lento, entre silencios incómodos, miradas furtivas y una desconfianza que va calando poco a poco.

Mia Farrow, en uno de los papeles más recordados de su carrera, está espléndida como Rosemary, una joven atrapada entre la paranoia y la incertidumbre. A su lado, John Cassavetes y Ruth Gordon, que se llevó un Oscar y un Globo de Oro por su interpretación, completan un reparto tan convincente como perturbador. Más de medio siglo después, la película sigue totalmente viva para los críticos y la audiencia: en Rotten Tomatoes tiene un 96% de críticas positivas y en IMDb mantiene un notable 8 sobre 10. Mientras tanto, en la web de reseñas de FilmAffinity presume de ser la segunda mejor película de terror sobrenatural de la historia, solo por detrás de El resplandor de Kubrick.

La pesadilla perfecta de Polanski

La trama sigue a Rosemary Woodhouse (Mia Farrow), una joven ama de casa que se muda con su marido Guy (John Cassavetes), un actor en busca de éxito, al emblemático edificio Bramford de Nueva York. A pesar de las advertencias sobre el pasado turbulento del lugar, la pareja se instala en uno de los apartamentos, rodeados de un aire siniestro y vecinos entrometidos. Entre ellos, destacan Roman y Minnie Castevet (Sidney Blackmer y Ruth Gordon), un matrimonio de ancianos que rápidamente se introduce en sus vidas con una hospitalidad agobiante. Mientras Guy se centra en su carrera, cada vez más obsesionado y ausente, Rosemary se siente sola en su nuevo hogar, donde comienzan a suceder cosas de lo más inquietantes.

Poco después, Rosemary se queda embarazada en circunstancias extrañas, mientras su entorno insiste en controlar su gestación con la excusa del cuidado médico. A medida que pasan los días, empieza a sentirse observada, vigilada y manipulada, sin poder distinguir con claridad si lo que percibe es real o fruto de su imaginación, pero con la certeza de que algo no va bien con su embarazo ni con quienes le rodean. Las paredes del edificio Bramford se convierten en una trampa psicológica, mientras los Castevet y el enigmático Dr. Sapirstein (Ralph Bellamy) tejen una red de secretos alrededor de su salud. La película construye su tensión a través de detalles cotidianos que resultan perturbadores, con una ambigüedad magistral que hace dudar al espectador hasta el final: ¿existe un complot sobrenatural o todo es fruto del colapso mental de la protagonista?

Efectivamente, estamos hablando de 'La semilla del diablo', y si todavía no la has visto, te estás perdiendo una obra maestra del séptimo arte. Por suerte, puedes remediarlo si tienes suscripción a Movistar Plus+ o SkyShowtime, las únicas plataformas que la ofrecen en su catálogo actualmente. Tiene una duración de 136 minutos, y créenos cuando te decimos que no le sobra ni uno.