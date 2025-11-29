Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, arroja un rayo de esperanza al mercado laboral: "Cualquier trabajo que implique mover átomos físicamente existirá durante mucho más tiempo"

Si hay algo que es indiscutible es el hecho de que el mercado laboral ha comenzado a cambiar con la irrupción de la inteligencia artificial. Tiempo atrás parecía algo lejano, tal vez incluso un vaticinio catastrofista, pero lo cierto es que los datos que se van conociendo en materia de empleo, en especial desde Estados Unidos, cuna de la tecnología, apuntan a una realidad inminente.

Ha crecido el número de voces que apuntan hacia la necesidad de una reinvención por parte de los profesionales del sector tecnológico, así como de los estudiantes que se encuentren en pleno proceso de definir su futuro educativo. Y, de igual modo, con regularidad hacen aparición analistas que advierten de la dificultad de obtener un nuevo puesto de trabajo para aquellos que se ven obligados a salir al mercado laboral tras un despido.

Empleos que se pueden automatizar, empresas que han optado por corregir el aumento de contratación tras la pandemia del COVID-19 y una contracción en el gasto de los consumidores son las causas que se encuentran tras esas complicaciones que, no obstante, y si hacemos caso a las palabras de Elon Musk, hay a una serie de profesionales a los que afectará menos: quienes realizan tareas manuales y trabajos técnicos pertenecientes al sector de la instalación y el mantenimiento.

Profesionales manuales 'de toda la vida', a salvo de la IA

Pese a su carácter complicado y polémico y su adicción al trabajo, la capacidad visionaria del multimillonario Elon Musk, de 54 años, está fuera de toda duda. El éxito cosechado por Tesla y SpaceX y el haber sido cofundador de Paypal, entre otros méritos, le confieren un punto de confianza como para dar peso a su opinión.

En su última visita al pódcast The Joe Rogan Experience el pasado 31 de octubre, Musk dejó claro que coincide, en parte, con esa idea de que hay empleos, en especial en el mundo digital, que van a sufrir con la implementación de inteligencia artificial. Sin embargo, otra rama laboral tiene una oportunidad única de destacar a juicio de Elon Musk, y son los gremios tradicionales y quienes hacen trabajo con sus manos:

“Literalmente, soldadura, electricidad, fontanería, cualquier trabajo que implique mover átomos físicamente. Como cocinar o cultivar; cualquier trabajo físico, esos trabajos existirán durante mucho más tiempo”

Una idea que se contrapone con su visión de quienes basan su día a día en tareas en entornos digitales, que son precisamente en los que más se enfoca la inteligencia artificial, su capacidad y su automatización: “Cualquier trabajo digital, simplemente alguien frente a una computadora haciendo algo, la IA asumirá esas tareas como un rayo” alertó el propio Musk durante su intervención.

Se trata de dos mundos profesionales cuyo futuro pinta de muy distinta manera si atendemos a las palabras de Elon Musk. Por un lado, aquellos que dominen áreas tradicionales y de intervención manual y humana deberían tener un futuro laboral estable mientras que, quienes operan en un entorno digital, tal vez deban comenzar a preocuparse por cuánto es capaz de aprender a hacer la inteligencia artificial.