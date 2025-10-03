OpenAI lanza una lista de trabajos en los que ChatGPT ya puede reemplazar a los humanos

Todo parece indicar que la situación del mercado laboral podría cambiar a corto-medio plazo por culpa del avance de la Inteligencia Artificial (IA) y una buena prueba de ello es que voces autorizadas como las de Mo Gawdat, exdirector comercial de Google X, que afirma que es probable que la IA acabe sustituyendo tu empleo o la del propio Sam Altman, CEO de OpenAI, que reveló recientemente que el primer trabajo sustituido por IA será el de atención al cliente, vienen a confirmar esta tendencia.

Precisamente, la compañía dirigida por Altman acaba de publicar un listado con los trabajos que, supuestamente, ya podrían ser realizados por ChatGPT.

Estos son los puestos de trabajo que ya podrían ser sustituidos por ChatGPT

En una reciente entrada de su blog, OpenAI se hace eco de la publicación de un informe denominado "GDPval" que se encarga de medir como se desempeñan sus diferentes IA en "tareas del mundo real económicamente valiosas en 44 ocupaciones".

Uno de los expertos de OpenAI explica en la citado post de su blog corporativo que este tipo de estudios les ayudan a hacer un segumiento real del desempeño de sus modelos de IA:

Evaluaciones como GDPval ayudan a fundamentar las conversaciones sobre futuras mejoras de la IA en evidencia en lugar de conjeturas, y pueden ayudarnos a realizar un seguimiento de la mejora del modelo a lo largo del tiempo

La conclusión central de este informe es que entre las 44 ocupaciones en las que "la IA podría tener el mayor impacto en la productividad del mundo real" se encuentran puestos de trabajo como agentes de atención al cliente, trabajadores sociales, ingenieros industriales, desarrolladores de software, abogados, enfermeros, farmacéuticos, detectives privados y asesores financieros.

Esto quiere decir que estos empleos ya podrían ser sustituidos por una IA como ChatGPT, ya que este chatbot es capaz de realizar tareas específicas como el diseño de un folleto de ventas para un agente inmobiliario o la evaluación de una serie de imágenes de lesiones cutáneas para una enfermera.

Eso sí, lo cierto es que OpenAI está teniendo cuidado con la forma en la que habla de la IA y los trabajos humanos, ya que no afirman abiertamente que estos trabajos pronto serán susituidos por la IA sino que más bien aseguran que la IA "apoyará a las personas en el trabajo que realizan todos los días".

Sea como fuere, debemos tomar este estudio de OpenAI con cautela, ya que hay que recordar que la IA todavía tiene a "alucinar", siendo necesaria la intervención humana para verificar la información facilitada y, además, hay algunos puestos de trabajo como los abogados, los desarrolladores de software y los representantes de atención al cliente que siguen requiriendo una mayor supervisión humana.