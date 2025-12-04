Emad Mostaque, exCEO de Stability AI, expone a los poderosos y su miedo ante la IA: “Los multimillonarios están construyendo búnkeres porque temen que pueda apoderarse de todo”

Vivimos en un momento histórico en el que los avances, la evolución, la mejoría y la maximización de resultados parecen estar por encima de todo. Los recursos que necesita la humanidad aumentan y con ellos la investigación por obtener una tecnología que dé respuesta a esa demanda.

En especial, una parte del mundo tecnológico está enfocando sus esfuerzos en perfeccionar tanto como sea posible los modelos de inteligencia artificial, incluso con la idea de llegar a dotarlos de una capacidad superior a la inteligencia humana, pese a los riesgos que puede comportar y que han llevado a expertos a requerir un freno en dicha investigación hasta corroborar que no habrá peligro para la especie humana.

Muchas han sido las voces relevantes que han alertado al respecto, como es el caso del escritor y filósofo israelí Yuval Noah Harari, que alude a una más que factible pérdida de control sobre la IA. La preocupación por capacitarla para generar y crear cuanto sea posible ha ocupado el espacio de pensar en la seguridad de su desarrollo, algo que también ha destacado en las últimas fechas Emad Mostaque.

Preparación ante un escenario apocalíptico por parte de los más poderosos

Mostaque es un empresario y matemático británico-bangladesí formado en Oxford que cofundó y fue director ejecutivo hasta marzo de 2024 de la compañía Stability AI, empresa dedicada a sentar las bases para activar el potencial de la humanidad a través de la IA. Dada su posición, fue invitado al programa The Tea, que dirige y presenta la periodista, cineasta y escritora británica Myriam François cada viernes en su canal de YouTube.

El espacio sirvió para poner sobre la mesa el rápido avance actual de la inteligencia artificial, pero también los peligros que se esconden tras él. Unas amenazas que, según el propio Mostaque, perciben también las personalidades más poderosas del mundo. Algo que, como él mismo declaró, está llevando a una preparación ante lo que pueda desencadenarse: “Los multimillonarios están construyendo búnkeres porque temen que la IA pueda apoderarse de todo”, reconoció el experto.

La tendencia a investigar sin evaluar las consecuencias se ha apoderado de la industria, que ve cómo la competencia exige avances que, lamentablemente, hacen que otros aspectos queden en un segundo plano. Esa desprotección es percibida ya por la población, razón que lleva a Emad Mostaque a reconocer que hay una corriente general en el ámbito de la IA en cuanto a que “habrá una ola de sentimiento anti-IA el próximo año.”

El propio Mostaque plasmó su idea de lo que se puede esperar de 2026 en cuanto a la inteligencia artificial, destacando la incertidumbre y los escenarios preocupantes en materia de empleo: “El año que viene es el año en que los modelos pasarán de no ser lo suficientemente buenos, pero luego, de la noche a la mañana, se volverá lo suficientemente buena. Luego empiezan las pérdidas de empleo y no sabemos dónde terminan”, confesó durante su charla con Myriam François.

Una nueva voz de alarma y una nueva oportunidad por tanto para que la industria, responsable en el desarrollo de una tecnología llamada a ofrecer alternativas en materia de producción y sostenibilidad, lo haga desde un punto de vista en el que la seguridad no sea algo que dar por sentado, puesto que la incertidumbre preocupa más que el propio miedo.