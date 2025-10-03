Elon Musk, el hombre más rico del planeta, lo tiene claro con la IA: "Es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares"

Suele ser habitual que exista cierto respeto hacia lo desconocido o hacia aquello que todavía se encuentra en una fase incipiente de estudio o desarrollo. Lo que no resulta tan corriente es que actores implicados en la materia en cuestión tengan la lucidez y el convencimiento de alertar sobre ello, como ha hecho por ejemplo Geoffrey Hinton, considerado uno de los padrinos de la inteligencia artificial, en reiteradas ocasiones.

A los avisos de Hinton le han acompañado otros de personalidades tan relevantes en dicho ámbito como Yoshua Bengio o Yuval Noah Harari. También ha habido llamadas de atención de personalidades que hoy en día aspiran precisamente a lograr situar su proyecto de inteligencia artificial por encima del resto. Es el caso del magnate Elon Musk, fundador y dueño de xAI, empresa que desarrolla el asistente conversacional Grok con el que aspira a lograr una enciclopedia en línea y colaborativa que relegue a Wikipedia.

Su apuesta por el desarrollo de la IA como salvavidas para la humanidad por el riesgo de colapso del planeta Tierra choca con sus vaticinios en el pasado, en los que llegó a poner la inteligencia artificial a la altura de la bomba atómica como potencial peligro para los humanos.

Los peligros de la IA, según Musk

Y no se trata de ninguna exageración, sino de las palabras del propio Elon Musk a través de su perfil en ‘X’ (antes Twitter). La publicación data de 2014 y en ella el empresario no dudó en señalar que la inteligencia artificial podía derivar en un peligro mayor que el material nuclear: “Debemos tener mucho cuidado con la IA. Potencialmente más peligrosa que las armas nucleares”.

Perfil de 'X' de Elon Musk 'X'

Sin duda un vaticinio que por aquel entonces pudo ser considerado exagerado, dado el desarrollo exiguo al que había llegado la IA hace más de una década. Una alerta que tal vez más personas vean como real hoy en día por cuantos avances se producen. Sucede que también habrá quienes vean en el aviso de Elon Musk alguna incongruencia, dado que tras ello se embarcó en el proyecto de OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT, del que salió en 2018 y ahora respalda su propio proyecto para, entre otras cosas, luchar contra OpenAI.

Poner el riesgo de la inteligencia artificial no fue el único juicio catastrofista de Musk en el pasado. En 2017, también a través de la red social ‘X’, llegó a señalar que la competencia entre países como Rusia o China por evolucionar más rápido la inteligencia artificial podría derivar en un conflicto de grandes dimensiones a escala mundial: “La competencia por la superioridad de la IA a nivel nacional probablemente sea la causa de la Tercera Guerra Mundial, en mi opinión”.

Antes, Elon Musk ya había señalado que desarrollar la inteligencia artificial era como “invocar al demonio” en un artículo colaborativo para Geek Wire junto a otros expertos y también apuntó en una intervención en el popular podcast de Joe Rogan en 2018 que no se debía avanzar en algo que la humanidad no tuviera el poder de paralizar, si llegaba el momento y la necesidad: “Es un arma de doble filo. La capacidad es enorme, pero también tenemos que tener cuidado sobre cómo se desarrolla la tecnología y controlarla. No queremos crear algo que no podamos apagar”.

Llamadas de atención de Elon Musk sobre la inteligencia artificial en el pasado en las que ponía sobre la mesa un peligro del que parece haberse olvidado hoy en día, en que sus esfuerzos se centran en clamar atención sobre la izquierda radical, las ideas woke y sobre aquellas empresas que pueden poner en jaque su posición de poder, tal como está haciendo con sus diversas demandas contra OpenAI.