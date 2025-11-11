Acceso

¿Eres de Lowi? Entonces ya puedes disfrutar de sus nuevas llamadas VoWiFi

Estas llamadas te permiten hablar con mayor claridad, con menos cortes y de forma más estable en lugares donde hay poca cobertura

Lowi tiene una nueva oferta, pero una que no durará mucho
La filial de Vodafone incorpora esta novedad que mejorará tus llamadas
Pablo Hernando
Lowi ya tiene llamadas VoWiFi. Si eres cliente móvil, o de fibra con móvil, de la operadora y dispones de un terminal compatible (a continuación enumeraremos los que lo son), podrás disfrutar de ellas. Como cliente te beneficiarás porque dispondrás gratis de una mejor cobertura, especialmente en interiores, donde habrá menos retraso en las conversaciones y se escucharán mejor.

Hasta hace poco, las llamadas VoWiFi eran exclusivas de las operadoras premium (Movistar, Vodafone, etc.), por lo que no estaban presentes en las marcas low-cost. Sin embargo, ello ha empezado a cambiar; de hecho, que estén presentes en Lowi es una prueba clara.

¿Qué son las llamadas VoWiFi?

Una llamada VoWiFi (voice over WiFi = Voz sobre WiFi) es una comunicación de voz que se realiza a través de una red WiFi en lugar de la red móvil tradicional. No implica un cambio de número, ni tampoco supone un coste adicional o consumo de megas. Su principal ventaja es que ofrece mejor cobertura, conexión más rápida y mayor calidad de sonido en interiores o zonas rurales en las que la señal móvil falla.

En ocasiones, al igual que sucedió con la incorporación de la red 5G, las operadoras lanzan un comunicado indicando que han incorporado las llamadas VoWiFi, ya que realmente se trata de un añadido importante. No es el caso de Lowi, que no ha lanzado un comunicado, pero sí indicado que ya dispone de ellas en la sección de dudas y respuestas de su web:

¿Lowi tiene llamadas VoWiFi? Sí, tenemos llamadas VoWiFi. Con el servicio VoWiFi podrás recibir y realizar llamadas, así como enviar SMS, sobre la red WiFi en zonas con poca cobertura de red móvil. Por ser de Lowi, si tienes un dispositivo compatible, tienes este servicio disponible.

Lowi

Cómo activar las llamadas VoWifi: qué necesitas y pasos

Lo primero que necesitas es un móvil compatible con llamadas VoWiFi. Además, no solo debe serlo, sino también haber sido compatibilizado por la operadora: o sea, que esta lo haya homologado para que pueda usar llamadas VoWi con dicha compañía.

Esta es la lista actual de móviles compatibles con VoWiFi en Lowi (no es la misma lista que en Movistar u Vodafone, por ejemplo), aunque se ampliará paulatinamente:

iPhone

  • iPhone SE 2

  • iPhone SE 3

  • iPhone X

  • iPhone XR

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

  • iPhone 16e y posteriores

Samsung

  • Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

  • Galaxy A56

  • Galaxy A26

  • Galaxy Z Fold6 / Z Flip6

  • Galaxy Tab Active5

  • Galaxy S24 FE

  • Galaxy XCover7

  • Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

  • Galaxy Tab S10 Ultra

  • Galaxy A16 / A16 5G

  • Galaxy A55 5G

  • Galaxy A15 / A15 5G

  • Galaxy A25 5G

  • Galaxy S23 FE

  • Galaxy Z Fold5 / Z Flip5

  • Galaxy A54 5G

  • Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

  • Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra

  • Galaxy A24

  • Galaxy A34 5G

  • Galaxy A53 5G

  • Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra

  • Galaxy Tab A9

  • Galaxy A33 5G

  • Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra

  • Galaxy M53 5G

  • Galaxy S21 FE 5G

  • Galaxy Z Flip3 5G

  • Galaxy Z Fold3 5G

  • Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra 5G

  • Galaxy A05s

  • Galaxy Tab Active4 Pro

  • Galaxy A14 / A14 5G

  • Galaxy M33 5G

  • Galaxy Tab S6 Lite

  • Galaxy A17 5G

Xiaomi

  • Redmi Note 13 5G

  • Xiaomi 14T Pro 5G

  • Xiaomi 14T 5G

  • Redmi Note 14 Pro 5G

  • Redmi Note 14 5G

  • Xiaomi 15T Pro

  • Redmi Note 14

  • Xiaomi 17

  • Redmi 15C 5G

  • Xiaomi 15T

  • Redmi Note 15 5G

  • Redmi Note 15 Pro+ 5G

  • Redmi Note 15 Pro 5G

  • Xiaomi 15

HONOR

  • Magic V2

  • Magic V3

  • 200 Smart 5G

  • Magic V5

Motorola

  • Edge 50 Neo

  • Moto G55 5G

  • Moto G75 5G

  • Moto G05

  • Razr 60 Ultra

  • Edge 60 Pro

  • Edge 60

OPPO

  • OPPO Reno 12 F

ZTE

  • Blade A35

  • Blade A55

  • Blade A75

TCL

  • TCL 50 Pro NXTPAPER 5G

  • TCL 50 5G

  • TCL 40 NXTPAPER 5G

Una vez tengamos un móvil compatible, debemos activar las llamadas VoWiFi en el terminal. Dependiendo de si tenemos Android o iPhone tendremos que seguir una u otra ruta:

En iPhone (iOS):

  • Entra en Ajustes
  • Accede a Datos móviles
  • Ingresa en Llamadas por Wi-Fi
  • Marca la casilla Sí

En Android

  • Entra en Ajustes
  • Accede a Conexiones
  • Ingresa en Redes móviles
  • Activa la opción Llamadas WiFi

Ten en cuenta que en Android la ruta puede variar ligeramente dependiendo de la marca de móvil, puesto que en cada versión de Android los menús resultan distintos. Igualmente, esta ruta es aproximada para todos, por lo que te servirá.

