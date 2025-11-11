¿Eres de Lowi? Entonces ya puedes disfrutar de sus nuevas llamadas VoWiFi

Lowi ya tiene llamadas VoWiFi. Si eres cliente móvil, o de fibra con móvil, de la operadora y dispones de un terminal compatible (a continuación enumeraremos los que lo son), podrás disfrutar de ellas. Como cliente te beneficiarás porque dispondrás gratis de una mejor cobertura, especialmente en interiores, donde habrá menos retraso en las conversaciones y se escucharán mejor.

Hasta hace poco, las llamadas VoWiFi eran exclusivas de las operadoras premium (Movistar, Vodafone, etc.), por lo que no estaban presentes en las marcas low-cost. Sin embargo, ello ha empezado a cambiar; de hecho, que estén presentes en Lowi es una prueba clara.

¿Qué son las llamadas VoWiFi?

Una llamada VoWiFi (voice over WiFi = Voz sobre WiFi) es una comunicación de voz que se realiza a través de una red WiFi en lugar de la red móvil tradicional. No implica un cambio de número, ni tampoco supone un coste adicional o consumo de megas. Su principal ventaja es que ofrece mejor cobertura, conexión más rápida y mayor calidad de sonido en interiores o zonas rurales en las que la señal móvil falla.

En ocasiones, al igual que sucedió con la incorporación de la red 5G, las operadoras lanzan un comunicado indicando que han incorporado las llamadas VoWiFi, ya que realmente se trata de un añadido importante. No es el caso de Lowi, que no ha lanzado un comunicado, pero sí indicado que ya dispone de ellas en la sección de dudas y respuestas de su web:

¿Lowi tiene llamadas VoWiFi? Sí, tenemos llamadas VoWiFi. Con el servicio VoWiFi podrás recibir y realizar llamadas, así como enviar SMS, sobre la red WiFi en zonas con poca cobertura de red móvil. Por ser de Lowi, si tienes un dispositivo compatible, tienes este servicio disponible.

Cómo activar las llamadas VoWifi: qué necesitas y pasos

Lo primero que necesitas es un móvil compatible con llamadas VoWiFi. Además, no solo debe serlo, sino también haber sido compatibilizado por la operadora: o sea, que esta lo haya homologado para que pueda usar llamadas VoWi con dicha compañía.

Esta es la lista actual de móviles compatibles con VoWiFi en Lowi (no es la misma lista que en Movistar u Vodafone, por ejemplo), aunque se ampliará paulatinamente:

iPhone

iPhone SE 2

iPhone SE 3

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 16e y posteriores

Samsung

Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

Galaxy A56

Galaxy A26

Galaxy Z Fold6 / Z Flip6

Galaxy Tab Active5

Galaxy S24 FE

Galaxy XCover7

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy A16 / A16 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A15 / A15 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5 / Z Flip5

Galaxy A54 5G

Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra

Galaxy A24

Galaxy A34 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra

Galaxy Tab A9

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra

Galaxy M53 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra 5G

Galaxy A05s

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy A14 / A14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A17 5G

Xiaomi

Redmi Note 13 5G

Xiaomi 14T Pro 5G

Xiaomi 14T 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 5G

Xiaomi 15T Pro

Redmi Note 14

Xiaomi 17

Redmi 15C 5G

Xiaomi 15T

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi 15

Magic V2

Magic V3

200 Smart 5G

Magic V5

Motorola

Edge 50 Neo

Moto G55 5G

Moto G75 5G

Moto G05

Razr 60 Ultra

Edge 60 Pro

Edge 60

OPPO Reno 12 F

ZTE

Blade A35

Blade A55

Blade A75

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G

TCL 50 5G

TCL 40 NXTPAPER 5G

Una vez tengamos un móvil compatible, debemos activar las llamadas VoWiFi en el terminal. Dependiendo de si tenemos Android o iPhone tendremos que seguir una u otra ruta:

En iPhone (iOS):

Entra en Ajustes

Accede a Datos móviles

Ingresa en Llamadas por Wi-Fi

Marca la casilla Sí

En Android

Entra en Ajustes

Accede a Conexiones

Ingresa en Redes móviles

Activa la opción Llamadas WiFi

Ten en cuenta que en Android la ruta puede variar ligeramente dependiendo de la marca de móvil, puesto que en cada versión de Android los menús resultan distintos. Igualmente, esta ruta es aproximada para todos, por lo que te servirá.