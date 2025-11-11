Lowi
¿Eres de Lowi? Entonces ya puedes disfrutar de sus nuevas llamadas VoWiFi
Estas llamadas te permiten hablar con mayor claridad, con menos cortes y de forma más estable en lugares donde hay poca cobertura
Lowi ya tiene llamadas VoWiFi. Si eres cliente móvil, o de fibra con móvil, de la operadora y dispones de un terminal compatible (a continuación enumeraremos los que lo son), podrás disfrutar de ellas. Como cliente te beneficiarás porque dispondrás gratis de una mejor cobertura, especialmente en interiores, donde habrá menos retraso en las conversaciones y se escucharán mejor.
Hasta hace poco, las llamadas VoWiFi eran exclusivas de las operadoras premium (Movistar, Vodafone, etc.), por lo que no estaban presentes en las marcas low-cost. Sin embargo, ello ha empezado a cambiar; de hecho, que estén presentes en Lowi es una prueba clara.
¿Qué son las llamadas VoWiFi?
Una llamada VoWiFi (voice over WiFi = Voz sobre WiFi) es una comunicación de voz que se realiza a través de una red WiFi en lugar de la red móvil tradicional. No implica un cambio de número, ni tampoco supone un coste adicional o consumo de megas. Su principal ventaja es que ofrece mejor cobertura, conexión más rápida y mayor calidad de sonido en interiores o zonas rurales en las que la señal móvil falla.
En ocasiones, al igual que sucedió con la incorporación de la red 5G, las operadoras lanzan un comunicado indicando que han incorporado las llamadas VoWiFi, ya que realmente se trata de un añadido importante. No es el caso de Lowi, que no ha lanzado un comunicado, pero sí indicado que ya dispone de ellas en la sección de dudas y respuestas de su web:
¿Lowi tiene llamadas VoWiFi? Sí, tenemos llamadas VoWiFi. Con el servicio VoWiFi podrás recibir y realizar llamadas, así como enviar SMS, sobre la red WiFi en zonas con poca cobertura de red móvil. Por ser de Lowi, si tienes un dispositivo compatible, tienes este servicio disponible.
Cómo activar las llamadas VoWifi: qué necesitas y pasos
Lo primero que necesitas es un móvil compatible con llamadas VoWiFi. Además, no solo debe serlo, sino también haber sido compatibilizado por la operadora: o sea, que esta lo haya homologado para que pueda usar llamadas VoWi con dicha compañía.
Esta es la lista actual de móviles compatibles con VoWiFi en Lowi (no es la misma lista que en Movistar u Vodafone, por ejemplo), aunque se ampliará paulatinamente:
iPhone
iPhone SE 2
iPhone SE 3
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max
iPhone 16e y posteriores
Samsung
Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra
Galaxy A56
Galaxy A26
Galaxy Z Fold6 / Z Flip6
Galaxy Tab Active5
Galaxy S24 FE
Galaxy XCover7
Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy A16 / A16 5G
Galaxy A55 5G
Galaxy A15 / A15 5G
Galaxy A25 5G
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Fold5 / Z Flip5
Galaxy A54 5G
Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra
Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra
Galaxy A24
Galaxy A34 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra
Galaxy Tab A9
Galaxy A33 5G
Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra
Galaxy M53 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy Z Flip3 5G
Galaxy Z Fold3 5G
Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra 5G
Galaxy A05s
Galaxy Tab Active4 Pro
Galaxy A14 / A14 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy A17 5G
Xiaomi
Redmi Note 13 5G
Xiaomi 14T Pro 5G
Xiaomi 14T 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 5G
Xiaomi 15T Pro
Redmi Note 14
Xiaomi 17
Redmi 15C 5G
Xiaomi 15T
Redmi Note 15 5G
Redmi Note 15 Pro+ 5G
Redmi Note 15 Pro 5G
Xiaomi 15
Magic V2
Magic V3
200 Smart 5G
Magic V5
Motorola
Edge 50 Neo
Moto G55 5G
Moto G75 5G
Moto G05
Razr 60 Ultra
Edge 60 Pro
Edge 60
OPPO Reno 12 F
ZTE
Blade A35
Blade A55
Blade A75
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G
TCL 50 5G
TCL 40 NXTPAPER 5G
Una vez tengamos un móvil compatible, debemos activar las llamadas VoWiFi en el terminal. Dependiendo de si tenemos Android o iPhone tendremos que seguir una u otra ruta:
En iPhone (iOS):
- Entra en Ajustes
- Accede a Datos móviles
- Ingresa en Llamadas por Wi-Fi
- Marca la casilla Sí
En Android
- Entra en Ajustes
- Accede a Conexiones
- Ingresa en Redes móviles
- Activa la opción Llamadas WiFi
Ten en cuenta que en Android la ruta puede variar ligeramente dependiendo de la marca de móvil, puesto que en cada versión de Android los menús resultan distintos. Igualmente, esta ruta es aproximada para todos, por lo que te servirá.
✕
Accede a tu cuenta para comentar