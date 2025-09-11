¿Eres de MásOrange? Pronto podrás comprar dispositivos con condiciones ventajosas en su nueva tienda

Los clientes de MásOrange podrán comprar más de 1.000 dispositivos tecnológicos con condiciones ventajosas. El grupo de telecomunicaciones ha anunciado el lanzamiento de una tienda en la que habrá disponibles desde smartphones o smart TV hasta electrodomésticos o dispositivos orientados al deporte o al gaming.

Los clientes podrán financiar las compras hasta en 48 meses sin intereses, pero también asegurar los productos con las coberturaspersonalizadas, según asegura la marca. La tienda primero abrirá para los clientes de Orange, la operadora más popular de MásOrange, y posteriormente quedará disponible para los de otras compañías del grupo.

Las ventajas que tendrán los clientes

El catálogo abarca desde móviles, relojes inteligentes o televisores, hasta productos menos tradicionales en el sector de las telecomunicaciones, como informática, gaming, deporte, salud o fotografía. Mediante esta diversidad, la compañía busca cubrir todas las necesidades.

De momento, solo está disponible para clientes de Orange, que pueden acceder desde este enlace, aunque MasOrange ya ha confirmado que en los próximos meses se abrirá al resto de marcas que integran el grupo. Esto significa que usuarios de Yoigo, Jazztel o Pepephone, entre otros, podrán acceder a estas condiciones en un futuro cercano.

Uno de los aspectos clave de la iniciativa es la financiación. Mientras que otras compañías permiten fraccionar pagos durante un periodo limitado y en muchos casos aplicando intereses, MásOrange extiende ese margen hasta 48 meses sin recargo.

A ello se suman los seguros personalizados de los dispositivos. MasOrange afirma haber diseñado una cobertura basada en inteligencia artificial que se adapta a cada cliente. La idea es que los usuarios cuenten con una solución que combine tecnología, financiación y protección en un mismo paquete.

El lanzamiento se apoya en un historial sólido de ventas. En 2024, el grupo de telecomunicaciones comercializó más de 4,3 millones de dispositivos en España, cifra que lo situó a la cabeza del sector. Para este año su previsión es superar los cinco millones de unidades, lo que implicaría un crecimiento superior al 20 %.

En palabras de Víctor del Pozo, director general de Innovación, Alianzas y Nuevos Servicios de MasOrange, se trata de una “iniciativa única en Europa” que combina marcas líderes, condiciones ventajosas y seguros avanzados para reforzar la fidelidad de los clientes.