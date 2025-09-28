Aplicaciones
Estas son las aplicaciones que más uso para trabajar con el iPad
Gracias a iPadOS 26, el Magic Keyboard y una serie de aplicaciones, he conseguido trabajar más que nunca con mi iPad Pro M4.
Trabajar con el iPad siempre ha sido mi tarea pendiente, pero no porque no lo haya intentado, sino porque nunca lo he conseguido pese a todas las veces que lo intentado. ¿El problema? Estoy tan acostumbrado a macOS que me resulta complicado cambiar de sistema operativo pese a que mi flujo de trabajo es bien sencillo: sólo necesito una app para escribir, una app para editar fotografías y un navegador web.
Sin embargo, algo ha cambiado con la llegada de iPadOS 26. Apple ha acercado más que nunca el iPad al Mac con funciones como la posibilidad de tener múltiples apps abiertas al mismo tiempo, una nueva barra de menús, una buena gestión de ventanas o la posibilidad de redimensionar las ventanas de las apps a nuestro gusto. Gracias a todas las novedades de iPadOS 26 y el Magic Keyboard, he conseguido trabajar más con el iPad.
Pero iPadOS 26 o el Magic Keyboard no han sido los únicos que me han ayudado a conseguirlo, también algunas aplicaciones. Así que te voy a decir cuáles son por si te encuentras en una situación parecida a la mía.
iA Writer
Si buscas una app con la que escribir sin distracciones, iA Writer es una de las mejores opciones disponibles para el iPad. Su interfaz minimalista está pensada para que te concentres únicamente en las palabras, sin menús ni botones innecesarios que interrumpan el proceso creativo.
Una de sus funciones más destacadas es el Modo de concentración, que atenúa todo el texto salvo la frase o el párrafo en el que estás escribiendo, ayudándote a mantener el foco. También cuenta con un resaltado de sintaxis que identifica verbos, sustantivos y adjetivos, ideal para analizar la estructura de tus textos y mejorar el estilo.
iA Writer utiliza Markdown, un lenguaje de formato ligero con el que puedes añadir encabezados, listas o enlaces sin complicarte con menús. Además, ofrece vista previa en tiempo real, por lo que puedes comprobar cómo quedará tu texto final al instante.
La app se integra con iCloud, Dropbox y otros servicios en la nube, lo que permite acceder a tus documentos desde cualquier dispositivo. Y si publicas en blogs, podrás hacerlo directamente desde la app en WordPress, Ghost o Medium.
Por si fuera poco, incluye plantillas de exportación a PDF, HTML o Word, y su rendimiento en el iPad es excelente, con soporte total para teclado externo. En definitiva, iA Writer es una herramienta elegante, rápida y perfectamente adaptada a quienes buscan escribir con claridad y sin distracciones.
Craft
Craft es mucho más que una app de notas. Su diseño limpio y minimalista te permite centrarte en tus ideas, pero con una potencia sorprendente. Cada elemento es un bloque que puedes mover, reorganizar o enlazar, creando documentos estructurados y visualmente atractivos.
Permite añadir imágenes, enlaces, vídeos o tareas, y cuenta con sincronización en iCloud, soporte offline y un asistente de IA para resumir o mejorar textos. Además, puedes organizar tus notas en carpetas y colecciones interconectadas.
Goodtask
GoodTask transforma tus recordatorios en proyectos bien organizados. Su interfaz clara y adaptable permite ver tus tareas por día, semana o categoría, y personalizar filtros, listas inteligentes y vistas. Cada tarea admite subtareas, etiquetas, prioridad y recordatorios recurrentes.
Incluye integración con Calendarios, soporte para arrastrar y soltar entre listas, y widgets que muestran tus pendientes al instante. Además, sincroniza con iCloud para que tus tareas estén en todos tus dispositivos.
Remind Me Faster
Remind Me Faster es la app perfecta si quieres crear recordatorios de forma rápida y sin complicaciones. Su diseño minimalista se centra en una única función: añadir tareas al instante al sistema de Recordatorios de Apple.
Solo tienes que abrir la app, escribir lo que necesitas y pulsar “Guardar”. También puedes establecer fecha, hora y lista con un solo toque. Además, ofrece atajos y widgets para añadir recordatorios sin abrir la app.
Pixelmator
Pixelmator convierte el iPad en una potente herramienta de edición fotográfica. Su interfaz intuitiva permite retocar imágenes, ajustar colores y aplicar efectos con precisión y rapidez. Incluye herramientas avanzadas como capas, selecciones inteligentes y pinceles, además de soporte total para Apple Pencil.
Gracias a su motor basado en Metal, ofrece un rendimiento fluido incluso con archivos grandes. También permite eliminar fondos, corregir imperfecciones y trabajar con formatos como PSD.
Ideal para fotógrafos y creadores que buscan resultados profesionales sin la complejidad de otras apps, Pixelmator combina potencia, velocidad y una experiencia perfectamente adaptada al iPad.
