Este documental español muestra uno de los fenómenos paranormales más espeluznantes de Madrid: la tienes en streaming para este fin de semana

Hay historias que se niegan a quedar en el olvido, aunque pasen las décadas. En un piso del barrio madrileño de Vallecas, a finales de los años ochenta, una familia comenzó a vivir una serie de sucesos que mezclaban el miedo con la incredulidad.

Aquel caso, que pronto se convirtió en el más famoso del misterio español, regresa ahora en forma de documental. La producción revisa el expediente policial, los testimonios y el impacto social de un suceso que sigue dividiendo a creyentes y escépticos.

El documental que revisa el expediente más inquietante de la policía española

En 1992, la policía acudió a un domicilio del barrio de Vallecas tras recibir el aviso de una familia aterrada por lo que estaba ocurriendo dentro de su casa. Desde la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años, los testigos afirmaban escuchar golpes, ver sombras moverse y objetos que cambiaban de sitio por sí solos.

Aquella noche, los agentes redactaron un informe en el que describían “fenómenos sin explicación racional”, un documento que con el tiempo se convertiría en el único expediente policial español que reconoce por escrito un suceso paranormal.

La miniserie documental fue producida por Buendía Estudios y está dirigida por Noemí Redondo, con Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega como productores ejecutivos. La serie documental consta de 3 episodios de aproximadamente 50-60 minutos cada uno.

Dónde ver el documental

Expediente Vallecas está disponible en HBO Max, donde puede verse al completo su miniserie de tres episodios. Durante el rodaje se revisaron más de 300 páginas de material inédito procedente de los archivos de la Policía Nacional y de los medios que cubrieron el caso en los años noventa. El equipo también localizó fotografías originales del piso de Vallecas y recuperó las grabaciones radiofónicas de los primeros periodistas que narraron el suceso en directo.

Entre las voces que participan se incluyen investigadores del misterio, antiguos agentes policiales y vecinos del barrio, ofreciendo un mosaico de perspectivas que permite entender por qué este expediente sigue generando debate. Además, la docuserie repasa el impacto mediático del caso y cómo inspiró obras posteriores, desde reportajes televisivos hasta la película Verónicade Paco Plaza.

Más de treinta años después, Expediente Vallecas ocupa un lugar singular en la memoria colectiva española: una historia a medio camino entre la crónica policial, el mito urbano y la necesidad humana de dar explicación a lo inexplicable.