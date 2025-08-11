Estos auriculares de 199€ tienen tres modos de sonido que se adaptan a ti

Es fácilmente comprensible que el nombre de Kali Audio no sea especialmente conocido entre los entusiastas del audio de alta fidelidad. No por nada, sino porque la firma californiana ha estado haciendo estragos no en el mundo del audio de consumo, sino en el del audio profesional. Yo mismo tengo un par de altavoces de referencia suyos (los Kali LP8), y puedo atestiguar que son impresionantes.

El foco de la empresa siempre ha sido I+D del bueno, alineado con una filosofía que primero pasa por priorizar la calidad del producto antes que cualquier otra cosa. En el mundo del audio profesional hay snake oil como en el mercado HiFi, aunque a Kali Audio no podrás culparles de promulgarlo. Y una buena prueba de ello son los HP-1, sus primeros auriculares que, además, están pensados para ir en tu cabeza y no quedarse en tu estudio.

Auriculares Bluetooth nacidos del audio profesional

Sobre el papel, lo que parece que tenemos ante nosotros es un producto que combina el procesado de señal con el músculo del audio profesional. En otros artículos he comentado que, en muchas ocasiones, el sonido que ofrecen los productos de este rango es más fiel al original que el de muchos dispositivos presuntamente de alta fidelidad, y por una fracción del precio.

Estos auriculares están intentando convertirse en el driver diario de cualquiera, una especie de navaja suiza del audio que, además, pueda competir con los Bose, Beyerdynamic, Audeze y Sennheiser de turno (y con los Beats y Sonos, pero todos sabemos que estos no suenan tan bien como dicen). Y para eso necesitan algo que los diferencie de la competencia.

Aquí es donde el HP-1 presume de músculo: los auriculares cuentan con tres "voces" diferentes que quieren adaptarse más a tus preferencias de escucha. Son las siguientes:

Studio : lo más parecido a la respuesta plana que vas a encontrar en unos auriculares Bluetooth (según Kali al menos). Incluso puedes usarlos para tomar decisiones sobre una mezcla, de acuerdo con la información recogida.

Bass-Heavy : para aquellos oyentes a quienes les guste que los graves peguen duro. Si te gusta escuchar EDM o rap, este modo es el tuyo.

Consumer: imita la curva de respuesta de los auriculares para consumo producidos en masa. Kali no ha confirmado ni desmentido nada, pero es fácil de suponer que se trata de la curva Harman (con la que se diseñan todos los productos de JBL y los que están bajo el paraguas de la empresa).

Para lograr todo esto, los HP-1 cuentan con transductores de 40 mm, algo estándar hoy en día. También tienen cancelación activa de ruido y son de tipo cerrado, por lo que si quisieras usarlos sin ella el aislamiento del mundo exterior debería ser igualmente bueno.

La respuesta de frecuencias es justo la que cabría esperar de un fabricante orientado al mundo profesional, lo que significa que, si tienes el oído lo bastante sensible, podrás escuchar todo el espectro auditivo: de lo más grave a lo más agudo, incluyendo detalles casi imperceptibles por arriba, o por abajo.

En lo que a conectividad respecta, tenemos conexión por cable con jack de 3,5 mm y compatibilidad con los códecs AAC y SBC, aunque se echa de menos soporte para opciones avanzadas como la familia aptX de Snapdragon Sound, o LDAC de Sony.

En lo que respecta a la autonomía, el fabricante promete más de 40 horas. La cifra es respetable, pero ahora mismo hay modelos ofreciendo más de 90 y 120 horas de reproducción continua. No obstante, para uso urbano no es un mal número. Esta batería es recargable a través del puerto USB-C de la unidad.

Como decía al principio, yo sólo conozco los productos de gama profesional de este fabricante, pero doy fe de que valen hasta el último céntimo que cuestan. Si en algún momento tengo la ocasión de probar estos auriculares de Kali Audio, seré el primero en venir a contar si realmente son tan buenos como parecen.