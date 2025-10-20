El fin de Pegasus: un juez de EE.UU. prohíbe a NSO Group espiar a los usuarios de WhatsApp

Uno de los malwares más peligrosos de la historia de Android es Pegasus, un software desarrollado por una compañía de inteligencia israelí que es capaz de rastrearte y saber qué es lo que haces en cada momento espiando tu teléfono. Generalmente, suele instalarse en los smartphones de personalidades importantes, como presidentes del gobierno u otro tipo de personas influyentes y, de hecho, ya ha afectado a miembros del Gobierno de España.

Pegasus lleva mucho tiempo intentando espiar a los usuarios de WhatsApp, pero eso ya no será posible, ya que una jueza de los Estados Unidos ha prohibido al grupo NSO, la compañía israelí propietaria de este malware, que integre este malware dentro del cliente de mensajería.

Puedes estar tranquilo: Pegasus ya no podrá espiar tus conversaciones de WhatsApp

Según la agencia de noticias Reuters, el pasado viernes la jueza del Tribunal de Distrito Phyllis Hamilton emitió una sentencia de 25 páginas en la que impone una orden judicial permanente que impide que Pegasus ataque a WhatsApp, el cliente de mensajería propiedad de Meta.

Esta misma sentencia también reduce significativamente el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida en un juicio con jurado recientemente concluido, ya que este tribunal estadounidense decidió reducirlos de 167 millones de dólares a tan solo 4 millones de dólares.

Debes saber que WhatsApp era uno de los objetivos más importantes de Pegasus, ya que este software aprovecha las debilidades de los programas que espía para tener acceso a la información privada de sus usuarios.

Obviamente, Meta ha aplaudido esta resolución del tribunal estadounidense, ya que llevan años luchando para evitar que Pegasus pueda integrarse dentro de WhatsApp:

El fallo de hoy prohíbe al fabricante de software espía NSO volver a atacar a WhatsApp y a nuestros usuarios globales. Aplaudimos esta decisión, que llega tras seis años de litigio para exigir responsabilidades a NSO por atacar a miembros de la sociedad civil. Sienta un precedente importante: atacar a una empresa estadounidense conlleva graves consecuencias

Por su parte, el grupo NSO, el cual ya había argumentado anteriormente que una orden judicial que le impida atacar a WhatsApp "pondría en riesgo toda la empresa de NSO" y "obligaría a NSO a cerrar", ha asegurado que acoge con satisfacción la reducción del 97% en los daños punitivos, que la orden judicial no se aplica a los clientes de NSO "que seguirán utilizando la tecnología de la empresa para ayudar a proteger la seguridad pública" y que revisará la decisión judicial para determinar "sus próximos pasos en consecuencia".

Sea como fuere, esta es una gran noticia tanto para los usuarios de WhatsApp de EE. UU. como del resto de regiones del globo, ya que impide que un software espía tan avanzado como Pegasus tenga acceso a nuestras conversaciones privadas en la plataforma de mensajería más usada en el mundo.