WhatsApp evoluciona: las 7 novedades más importantes que han llegado a la app de mensajería en la última semana

WhatsApp es el cliente de mensajería instantánea más popular en la actualidad y eso es gracias a que fue el primero en llegar y también a que no para de actualizar sus apps móviles cada semana con un buen puñado de novedades.

Así, a lo largo de esta última semana, WhatsApp se ha actualizado con un total de 7 funciones nuevas entre las cuales debemos destacar una que te permite decidir si tus actualizaciones de Estado pueden ser compartidas por otros usuarios o no.

Estas son todas la mejoras que han aterrizado en WhatsApp durante esta última semana

Como nos confirman desde el medio especializado WABetaInfo, a lo largo de estos últimos 7 días, la app de WhatsApp para Android e iOS se ha actualizado con un total de 7 funciones nuevas, las cuales te pasamos a detallar a continuación.

Mayor control sobre las actualizaciones de tus Estados

La primera gran novedad que ha aterrizado en WhatsApp esta semana, más concretamente a través de la versión Beta 2.25.27.5, es un nuevo interruptor integrado en el editor de las actualizaciones de Estado que te permite decidir si estas actualizaciones pueden ser compartidas por otros de forma predeterminada.

Este nuevo botón aparece al lado de la opción de la configuración de audiencia, algo que te facilitará la tarea de administrar tus Estados mientras publicas los mismos.

WhatsApp ya te permite decidir si las actualizaciones de Estado pueden ser compartidas por tus contactos Propio

Además, una vez que actives este nuevo control de las actualizaciones de Estados, los contactos que pueden ver el estado también podrán compartirlo en su propio feed. .

Eso sí, debes saber que esta nueva función viene deshabilitada por defecto para evitar compartir contenido no deseado y que es el usuario el que debe activarla para permitir que sus contactos puedan compartir sus Estados.

Nueva interfaz de actualizaciones de Estado

Esta no es la única novedad relacionada con las actualizaciones de Estados, ya que la Beta de WhatsApp para Android con número de compilación 2.25.27.18 también incluye una nueva barra inferior que mueve el recuento de las visitas de un Estado hacia el lado izquierdo, igual que sucede con las Stories de Instagram.

Así se ve la nueva interfaz de actualizaciones de Estados de WhatsApp Propio

Asimismo, en la parte derecha de esta nueva barra inferior de los Estados se ubican dos nuevos botones para compartir rápidamente tus Estados a través de Facebook e Instagram.

Nuevo acceso directo para interactuar con Meta AI

Otra de las mejoras que han llegado a WhatsApp, en concreto a los iPhone con iOS gracias a la versión Beta 25.26.10.71, es un nuevo acceso directo llamado "Preguntar a Meta AI" que te permite interactuar con el chatbot de IA de Meta directamente desde un menú de mensajes y sin necesidad de tener que reenviar contenido manualmente.

Así luce el nuevo interruptor para interactuar con Meta AI en iOS Propio

Así, el mensaje seleccionado aparece como una referencia citada, algo que obliga a los usuarios a agregar un contexto antes de interactuar con Meta AI y, además, le da un plus de privacidad a estas conversaciones, ya que Meta AI no puede acceder al mensaje a menos que el usuario agregue contexto explícitamente y lo envíe manualmente.

Nueva herramienta de traducción de mensajes

Las apps móviles de WhatsApp también se han actualizado con una nueva función de traducción de mensajes que ya fue anunciada previamente por su CEO y fundador, Mark Zuckerberg.

Respecto a esta nueva funcionalidad, debes saber que los mensajes se pueden traducir directamente en chats y grupos y que los usuarios de la app de Android también tienen la opción de habilitar traducciones automáticas para conversaciones completas.

Asimismo, Meta ha confirmado que las traducciones se realizan completamente en el dispositivo, tanto en iOS como en Android, algo que garantiza la privacidad del usuario al mantener intacto el cifrado de extremo a extremo.

Esta función ya se he empezado a desplegar en las variantes Beta tanto de Android, con 6 idiomas disonibles, como de iOS, donde se pueden traducir hasta 19 idiomas diferentes.

Nueva interfaz adaptativa para conversaciones

La actualización Beta de WhatsApp con número de compilaciòn 2.25.27.3 introduce una nueva interfaz adaptativa para iniciar conversaciones que cambia dependiendo de cuántos contactos selecciones.

Así, a partir de ahora, si seleccionas un solo contacto, te aparecerá un nuevo botón flotante para iniciar una conversación y si selecionas varios contactos podrás crear una lista de transmisión para enviar un mensaje a todos esos usuarios al mismo tiempo.

Eso no es todo, ya que esta nueva interfaz evita que crees grupos duplicados, ya que al iniciar un nuevo grupo directamente desde esta pantalla detecta si los mismos participantes ya están en un grupo.

Adiós a las notificaciones de las menciones en grupos

Otra de las novedades que han llegado a la app de WhatsApp para Android mediante la versión Beta 2.25.27.1 es una función que te da la opción de suprimir las notificaciones de todas las menciones en grupos.

WhatsApp ya te permite suprimir las notificaciones de todas las menciones de los grupos Propio

Por lo tanto, gracias a esta mejora, vas a poder deshabilitar las notificaciones para todas las menciones y así asegurarte de que los grupos silenciados permanezcan completamente en silencio o seguirlas recibiendo para no perderte ninguna mención.

Nueva pestaña de llamadas rediseñada

La actualización Beta de WhatsApp para Android con número de versión 2.25.27.4 está implementando una nueva pestaña de llamadas situada en la parte superior de la interfaz que apuesta por un nuevo diseño con cuatro botones con las cuatro funciones principales.

Desde esta nueva pestaña vas a poder iniciar llamadas, incluidas las llamadas grupales con hasta 31 personas, programar llamadas y compartir eventos en chats y usar un nuevo acceso directo para marcar números vinculados a cuentas de WhatsApp.