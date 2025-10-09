WhatsApp va a por Zoom y Meet: ya se puede reaccionar y levantar la mano durante una videollamada

Es posible que a lo largo de la semana al acceder a la aplicación de WhatsApp el usuario haya visto el chat de la cuenta oficial del servicio de mensajería de Meta anunciando la llegada de una nueva función. Se trata de algo que llega para acercar, más si cabe, las posibilidades de las videollamadas de WhatsApp a lo que ofrecen otras plataformas como Zoom o Google Meet para esas reuniones a distancia.

WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones en las que el trabajo de los desarrolladores se deja notar de manera permanente. No en vano, cada mes el servicio de Meta recibe nuevas actualizaciones y funcionalidades. La última de ellas, la más reciente, tiene que ver con las reacciones y la petición del turno de palabra durante las videollamadas.

Tal vez haya quien considere más notable el avance en cuanto a traducción de los mensajes sin salir de la aplicación que WhatsApp comenzó a desplegar a finales de septiembre, pero quienes participamos de manera regular en videollamadas valoramos, mucho, la nueva función lanzada por las oportunidades que concede.

Reaccionar y Levanta la mano llegan a las videollamadas de WhatsApp

Así, el usuario ahora puede usar reacciones mediante emojis o pedir ser el siguiente en llevar a cabo una intervención durante la videollamada gracias a la implementación del gesto de levantar la mano. Dos posibilidades que su competencia hace tiempo que ofrece y con las que WhatsApp aspira a seguir ganando usuarios a base de ofrecer todo desde el mismo centro de comunicación.

Para llevar a cabo la acción de Reaccionar durante una videollamada bastará con tocar el icono de los tres puntos si nos encontramos en la aplicación móvil o el dibujo de acceso a los emoticonos si estamos en la versión de escritorio y seleccionar un emoji para establecerlo como reacción.

Si se quiere cambiar de emoji, bastará con tocar sobre él y escoger otro distinto que transmita mejor lo que queramos trasladar, ya que la lista de reacciones disponibles en WhatsApp es de lo más extensa. Para quitarlo, bastará con tocar de nuevo en el emoji.

Lugar desde el que reaccionar en la aplicación de WhatsApp durante una videollamada WhatsApp

Solicitar el turno de palabra de manera más correcta y sin interrupciones

Las reacciones son muy socorridas, pero, tanto o más necesarias que ellas, era contar con un recurso que permitiera solicitar el turno de palabra sin caer en la mala educación de interrumpir a otro interlocutor de la videollamada.

Ahora, esta opción está disponible con la función Levantar la mano, para la que simplemente habrá que tocar de nuevo en el icono de los tres puntos o el dibujo de la mano, en función de si utilizamos la aplicación móvil o la versión web, y pulsar donde indica “Levantar la mano” para que el resto de participantes sepan que queremos intervenir.

Gesto para levantar la mano durante una videollamada en WhatsApp web WhatsApp

Si la cuestión que fuéramos a exponer o la duda que fuéramos a plantear estuviera resuelta antes de nuestra intervención, tan solo habrá que seleccionar “Bajar la mano” para que la petición de turno de palabra desaparezca.

Sin duda gestos muy sencillos pero que van a servir para hacer más fluidas las llamadas en las que vemos a los participantes en vivo y en directo y que ponen a WhatsApp un poco más cerca de convertirse en una alternativa integral para las comunicaciones de todo tipo.