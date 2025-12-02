Guerra abierta entre David Sacks y el New York Times: el responsable de IA de la Casa Blanca acusa de manipulación a la cabecera estadounidense y pone el tema en manos de abogados

La relación entre los dirigentes y los medios de comunicación siempre ha sido compleja. Establecer un trato en el que la objetividad y la equidistancia sean protagonistas en beneficios de la información que recibe la ciudadanía requiere de una responsabilidad, como también lo es el trasladar informaciones que pueden no ser del agrado de las más altas esferas.

Se trata de un equilibrio que en ocasiones se pone en duda y que, en países como Estados Unidos, parece estar cada vez más perdido. Al menos así se desprende de las constantes acusaciones de uno y otro lado, en las que a informaciones publicadas por medios de referencia les responde una acusación de falsedad o difamación desde quien ocupa un cargo de relevancia.

Son conocidas las acusaciones de Donald Trump a diversos medios acerca de este tipo de prácticas, alguna muy reciente y en la que un medio del prestigio de la BBC británica se ha visto en la tesitura de rectificar y pedir disculpas por una información acerca del presidente de los Estados Unidos. En una situación similar se encuentra ahora David Sacks, responsable de inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca, quien ha abierto una cruzada contra el New York Times por difamación.

Exigencia de aclaraciones vía bufete de abogados experto en difamación

Ha sido el propio David Sacks quien ha explicado a través de su perfil oficial en la red social ‘X’ la situación que, según sus propias palabras, se extiende desde hace cinco meses y que le enfrenta con uno de los diarios estadounidenses.

Durante ese periodo, un equipo de cinco reporteros trató de obtener informaciones que, bajo el prisma de Sacks, pusieran en duda la imparcialidad del conocido como “zar de las criptomonedas” y el conflicto de intereses que enfrentaba dado su cargo en la Casa Blanca y sus relaciones con representantes de la industria tecnológica.

Pese a que el equipo de Sacks refutó y desmintió dichas acusaciones, New York Times ha acabado por publicar una información que, en palabras del propio Sacks, no es más que la constatación de que lo que buscaban durante ese plazo de cerca de medio año no era tal como querrían que fuera: “Cualquiera que lea la historia con atención puede ver que hilvanaron un montón de anécdotas que no respaldan el titular”, escribió Sacks.

El malestar de David Sacks con el proceder del diario, considerado de centro-izquierda en Estados Unidos, le ha llevado a contratar los servicios de un bufete de abogados especializado en cuestiones de difamación para defender su nombre y la legitimidad de su labor al frente del departamento encargado de inteligencia artificial y criptomonedas de los Estados Unidos.

La firma de juristas Clare Locke ha remitido una carta al New York Times en la que solicitan la corrección de errores y aclaraciones presentes en su información además de la retirada de las acusaciones difamatorias contra su defendido y requieren al periódico para que desista de su narrativa sobre un conflicto de intereses en torno a la figura de David Sacks.

Una nueva muestra de que la relación entre medios de comunicación y responsables públicos cada vez se encuentra más condicionada y en una situación de tensión, en la que los intereses de uno y otro lado acaban restando capacidad de conocimiento de la realidad al ciudadano que se sirve de los medios para mantenerse al día de cuanto le rodea.