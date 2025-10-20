X lanza su mercado de nombres de usuario: se venderán @ por casi 10 millones de dólares

X, la red social anteriormente conocida como Twitter, lanzará un mercado de nombres de usuario: Handle Marketplace. Los suscriptores Premium y Premium+ podrán conseguir @ de usuarios cuya cuenta se encuentre inactiva, como @Pizza, @One o @GabrielJones.

Los nombres de usuario menos solicitados, aquellos que sean combinaciones de palabras y números, serán gratuitos. Sin embargo, habrá @ de pago que costarán desde 2.500 dólares a "cifras de 7 dígitos" (teóricamente 9.999.999 dólares).

Así funcionará la adquisición y compra de nombres de usuario en X

Tras sacarle rédito económico a X con los niveles de suscripción, Elon Musk busca que la red anteriormente conocida como Twitter saque dinero gracias a las cuentas inactivas con nombres de usuario demandados. Se podrán obtener desde Handle Marketplace, que todavía no está listo, pero ya tiene su propia cuenta en la plataforma.

Handle Marketplace X

Los usuarios suscritos de pago a la red social serán los únicos capaces de acceder a un nuevo mercado de nombres. De los tres tipos de suscripción—Básico, Premium y Premium+—, únicamente Premium y Premium+ podrán acceder.

Estos no podrán obtener cualquier nombre de usuario, solo aquellos de cuentas que se encuentren inactivas. ¿Cómo determina X el periodo en el que una cuenta pasa a estar inactiva? Si bien en la sección del mercado de nombres no se indica, en el Centro de ayuda de X se señala que son 30 días sin iniciar sesión.

Entonces, los nombres de usuarios de cuentas inactivas quedarán disponibles para X los incluya en el Handle Marketplace. Dependiendo del tipo de @, serán gratuitos o de pago:

Nombres de usuario con prioridad: son las típicas combinaciones de palabras o números. No son muy raros, por lo que su adquisición es gratuita. Algunos ejemplos son: @GabrielJones, @ParadoxAI o @PizzaEater.

Nombres de usuario poco comunes (raros): se trata de nombres genéricos o importantes a nivel cultural. Estos no se pueden solicitar, sino que se podrán adquirir mediante invitaciones exclusivas. Algunos ejemplos son @Pizza, @Tom o @One.

En cuanto a la forma de obtenerlos, depende del caso. Los miembros Premium y Premium+ podrán solicitar cierto nombre y será la propia X quien decida el que se lo queda. Al menos es así con Nombres de usuario con prioridad, y algunos Nombres de usuario poco comunes (raros). X decidirá su nuevo propietario según "méritos", que no ha detallado para los con prioridad, aunque sí para los raros, que se basarán en 3 parámetros:

Contribuciones a X

Intención de uso del nombre de usuario

Engagement y alcance de la cuenta solicitante

Los usuarios tendrán derecho a una solicitud. Deberán enviarla a X para que la red social decida quién se lo queda. Si esta rechaza la solicitud, el usuario podrá hacer otra para otro nombre, no perderá la oportunidad. En caso de que la acepten, se cambiará automáticamente el nombre de usuario al solicitado. El antiguo se quedará reservado, por lo que nadie podrá usurpar el antiguo nombre mientras se usa el nuevo.

Es importante tener en cuenta que quien cancele la suscripción a Premium o Premium+, dejará de usar su nuevo nombre de usuario y regresará al antiguo. Esto solo en las adquisiciones gratuitas, aquellas de pago, como hablaremos adelante, serán para siempre.

Por otro lado, tenemos las compras de nombres de usuario, que podrán ir hasta "las 7 cifras", según ha indicado la propia X. Esto solo sucederá con ciertos nombres raros. Si bien X no ha aclarado completamente cómo resultará el proceso, sí ha confirmado que invitará a ciertas cuentas a comprar el nombre. La compra tendrá un precio fijo, por lo que no será una subasta. Además, el comprador gozará del nombre para siempre, incluso si cancela su suscripción.