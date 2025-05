'Ley y orden' y su spin-off tendrán, al menos, una temporada más

Muchas veces cuando pensamos en series longevas con más de 20 temporadas a sus espaldas nos vienen a la mente Los Simpson, que parece no acabar nunca aunque hace mucho que debería haberse puesto punto y final, o Anatomía de Grey, que renueva su plantilla cada cierto tiempo, o si no tendemos a irnos muy atrás en el tiempo, pero hay otras que también llevan varias décadas acompañándonos aunque no nos hayamos dado cuenta.

Solo así se explica que tanto Ley y orden como su spin-off, Ley y orden: unidad de víctimas especiales, sigan emitiéndose más de un cuarto de siglo después de su estreno, con miles de espectadores siéndoles fieles semana tras semana.

Nuevos casos

Y lo seguirán siendo al menos un año más pues la cadena estadounidense NBC ha anunciado que ambas series han sido renovadas para la temporada 2025-2026. Esto significa que la serie original alcanzará su temporada número 25, mientras que su spin-off, centrado en crímenes de índole sexual, llegará nada menos que a su temporada número 27.

https://www.youtube.com/watch?v=IRXNVdiqMuU&ab_channel=Law%26Order

Si os suena raro que la serie derivada, que nació más tarde, lleve más temporadas que la serie madre, tranquilo, porque tiene su explicación. Ley y orden fue cancelada en 2010 tras 20 temporadas, pero fue rescatada en 2022 con nuevos episodios que retomaban el formato clásico y algunos de sus personajes más emblemáticos. Su vuelta ha sido un éxito sostenido, pero suficiente para garantizar ahora al menos una entrega más. En España, puede verse actualmente a través de SkyShowtime.

Por su parte, Ley y orden: unidad de víctimas especiales es ya la serie de acción real más longeva en horario de máxima audiencia en la televisión estadounidense. Con Mariska Hargitay al frente desde sus inicios, su popularidad sigue siendo altísima. En nuestro país, la serie puede encontrarse en SkyShowtime, Prime Video y Movistar Plus+.

Además, la próxima temporada de Unidad de víctimas especiales contará con una nueva showrunner: Michele Fazekas, que ya trabajó en la serie entre 2001 y 2006 como guionista y productora.