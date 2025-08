Llevo más de una década probando las betas de iOS: esto es lo que realmente debes saber sobre Liquid Glass

Llevo más de una década probando las betas de iOS y creo que no había vivido un proceso tan agotador como el de este año. Agotador en el sentido de que veo que hay muchos usuarios que no acaban de comprender que Liquid Glass, el nuevo diseño presentado por Apple en la pasada WWDC, no es definitivo tal y como está ahora.

Si llevas el suficiente tiempo probando betas como yo, te acordarás de lo que sucedió en 2013 con las betas de iOS 7, la última versión que lanzó la compañía con un gran rediseño: las cosas cambiaron mucho de la primera beta a la versión que Apple terminó lanzando al público. Y eso mismo es lo que ocurrirá con Liquid Glass e iOS 26.

De hecho, lo estamos viendo. Liquid Glass ha cambiado en las cuatro betas que se han lanzado hasta el momento, siendo más o menos agresivo. De hecho, en la segunda beta se mejoró la legibilidad del Centro de Control, en la tercera beta se redujeron las transparencias en las barras de algunas apps como Música y, en la cuarta beta, se ha añadido una animación que oscurece el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo al hacer scroll por las notificaciones para mejorar la legibilidad.

Las redes sociales siempre te van a mostrar Liquid Glass en su peor estado

Lo siento, pero si no lo digo, reviento. Se está montando demasiado drama con Liquid Glass en iOS 26. No voy a negar que existen problemas de legibilidad, porque los hay. Pero la mayoría de críticas que estoy leyendo se pasan de frenada y no representan el uso real del sistema.

Muchas de las capturas que circulan por Twitter o TikTok muestran Liquid Glass en su peor estado. Se buscan los contrastes más extremos para generar conversación, likes y engagement. Pero eso no refleja cómo se ve la interfaz en el día a día, ni en distintos contextos de uso o fondos.

Hay que recordar que iOS 26 sigue en fase beta. Nada es definitivo. No tomes decisiones basándote únicamente en lo que ves en redes sociales. Apple ajustará lo que haga falta antes del lanzamiento. Mientras tanto, lo mejor es probarlo uno mismo y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Cosa que ya puedes hacer, porque Apple lanzó la beta pública de iOS 26 hace unos días.