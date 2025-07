Martin Eberhard, co-fundador de Tesla, decepcionado con el rumbo de la compañía: "el mundo no necesita un coche con forma de cubo de basura"

Martin Eberhard, uno de los dos cofundadores originales de Tesla, ha expresado su profunda decepción con el rumbo que ha tomado la compañía bajo el liderazgo de Elon Musk, criticando duramente la (supuesta) cancelación del esperado coche eléctrico de 25.000 dólares en favor de proyectos como el Cybertruck, al que se ha referido despectivamente como un "camión que parece un cubo de basura".

En una inusual entrevista, Eberhard, quien lideró Tesla durante sus primeros cinco años antes de ser apartado de la empresa, ha lamentado que la compañía haya abandonado la misión original de hacer coches eléctricos accesibles para las masas. El plan inicial, que él mismo trazó junto a Marc Tarpenning, pasaba por seguir lanzando modelos cada vez más económicos después del éxito de los Model 3 y Model Y.

Estoy realmente decepcionado de que Tesla cancelara su programa de coches de gama baja, porque eso es lo que el mundo necesita, no un camión que parece un cubo de basura

El cofundador original también se mostró muy "escéptico" sobre el nuevo enfoque de la compañía en el 'Cybercab', el robotaxi autónomo que ha sustituido al proyecto del coche asequible. Según Eberhard, esta decisión se aleja del objetivo principal que debería tener la compañía.

Las críticas de Eberhard no se limitaron al diseño o la estrategia de producto. También arremetió contra el enfoque de Tesla en la conducción autónoma y los riesgos que, en su opinión, están asumiendo. "La gente pasa por alto con demasiada facilidad el fracaso de estos sistemas autónomos. ¿Puedes poner el prototipo de algo en la carretera y que a veces mate a gente porque no funciona correctamente, y eso está bien? Para mí, no lo está", afirmó, en una clara referencia a las tecnologías de Autopilot y Full Self-Driving de Tesla, que por cierto, la compañía ha comenzado a probar recientemente en las carreteras españolas.

Estas declaraciones reabren viejas heridas y ponen de manifiesto la enorme brecha que existe entre la visión original de los fundadores de Tesla y la dirección actual de Elon Musk, centrada en productos de nicho y promesas de autonomía total que, según Eberhard, no responden a las verdaderas necesidades del planeta.