Matthew McConaughey vuelve al cine y al streaming con una historia basada en hechos reales

Llevamos sin ver al bueno de Matthew McConaughey en una película de acción en vivo desde The Gentlemen: Los señores de la mafia, en 2019, película que por cierto no tardó en ser trasladada al formato serie de la cual pronto veremos su segunda temporada.

Desde entonces, el también intérprete de True Detective no ha aparecido en nuevas películas de este tipo hasta su reciente proyecto, The Rivals of Amziah King, que se estrenó en el festival SXSW el 10 de marzo de 2025, pero que aún no sabemos cuándo podremos disfrutar en cines, siendo además bastante probable que esto pase tras la proyección de la cinta que hoy nos ocupa.

Basada en hechos reales

Una The Lost Bus que en España Apple TV+, servicio que la acogerá en streaming, aunque también se estrenará en cines en varias salas seleccionadas, ha renombrado como Laberinto en llamas en una de esas jugadas que no terminamos de entender aunque tendrán sus razones; comerciales, suponemos.

Dirigida por Paul Greengrass (Capitán Phillips, El mito de Bourne) y escrita junto a Brad Ingelsby (Mare of Easttown), Laberinto en llamas se basa en hechos reales recogidos en el libro Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire, de la periodista Lizzie Johnson. La historia se inspira en el devastador incendio de Camp Fire de 2018 en California, que dejó 85 muertos, más de 50.000 evacuados y arrasó más de 6000 hectáreas. En medio del desastre, un conductor de autobús escolar y una profesora se enfrentan a la catástrofe para salvar a 22 niños atrapados entre las llamas.

McConaughey encarna a ese conductor, un hombre con un pasado complejo y determinación inquebrantable, acompañado por America Ferrera, quien da vida a la profesora que le ayuda en esta angustiosa huida. Completan el reparto Yul Vazquez, Ashlie Atkinson y Spencer Watson.

Una producción de lujo

La producción corre a cargo del propio Ingelsby, Gregory Goodman, Jason Blum (Blumhouse Productions) y Jamie Lee Curtis, quien adquirió los derechos tras escuchar a la autora en la radio y llevar el proyecto a Blumhouse, con quien mantiene un acuerdo preferente.