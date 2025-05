Las mejores eSIMs para viajar a Tailandia en 2025: precios, datos y cobertura

Consumir datos en Tailandia sale extremadamente caro si usas el roaming de tu operadora. Por suerte, existen alternativas más económicas y prácticas, como las eSIM, que te permiten disfrutar de conexión desde el aterrizaje, sin tener que buscar Wi-Fi o cambiar físicamente de tarjeta SIM. Además, puedes elegir cuántos gigas contratar según lo que vayas a necesitar en tu estancia. Por ello, a lo largo de este artículo, te contamos cuáles son las mejores opciones para tener datos móviles en Tailandia en 2025.

La solucion que más nos convence es Saily, una compañía especializada en eSIMs internacionales. Su catálogo incluye múltiples tarifas adaptadas a distintos perfiles de viajero, desde quienes solo necesitan unos pocos gigas hasta quienes buscan conexión ilimitada. La activación es muy rápida, sin letra pequeña ni sorpresas en la factura. Y como detalle extra, puedes usar el código RAZON5 para obtener un 5% de descuento.

Por qué te recomendamos usar una eSIM

Las principales operadoras españolas no incluyen Tailandia en sus tarifas sin coste adicional. Esto significa que, si no contratas un bono específico y usas el roaming, podrías llevarte una desagradable sorpresa al volver a casa con una factura disparada. Aunque normalmente tu compañía te avisa antes de activar el roaming, los descuidos ocurren y no son pocos los viajeros que han tenido que pagar mucho más por navegar apenas unos minutos.

Por eso, la alternativa más cómoda y económica para tener Internet en Tailandia es la eSIM. A diferencia de las tarjetas SIM físicas, la eSIM es un chip virtual que se activa escaneando un código QR o usando una app. Es rápida de instalar, no requiere cambiar tu SIM original y puedes configurarla antes de aterrizar. Además, suele ofrecer una mejor relación calidad-precio, especialmente si eliges un plan adaptado a la duración de tu estancia y al uso que vayas a hacer del móvil durante el viaje.

Se instalan fácil, basta con escanear un código QR Saily

Las compañías que venden eSIM para viajar no son operadoras telefónicas tradicionales, sino plataformas especializadas en ofrecer planes de datos móviles sin permanencia ni contratos complicados. Pagas una sola vez por el paquete que elijas y disfrutas de conexión durante toda tu estancia en el extranjero, sin preocuparte por tarifas ocultas ni compromisos posteriores.

Una de las grandes ventajas de usar eSIM en Tailandia es la flexibilidad para elegir la cantidad de datos que vas a necesitar durante tu viaje. Puedes contratar desde pocos gigas para mantenerte conectado en redes sociales y mapas, hasta planes más generosos si necesitas trabajar o ver contenido en streaming. En caso de que se te agoten los datos, puedes renovar el plan o adquirir otro sin complicaciones.

No obstante, lo mejor: el precio por GB suele ser mucho más competitivo que el de los bonos de roaming ofrecidos por las operadoras españolas. Por todo esto, cada vez más viajeros eligen la eSIM como la opción más práctica para tener Internet en Tailandia.

Saily tiene las mejores eSIM para Tailandia

Pese a que los precios estén en dólares, la transacción se hace automáticamente en euros Saily

Aunque hay muchas plataformas que ofrecen eSIM para Tailandia, Saily destaca por su combinación de precios competitivos y facilidad de uso. Es una opción muy recomendada tanto para viajeros expertos en esta tecnología como para quienes nunca han usado una eSIM. La activación se realiza en minutos desde el móvil, sin complicaciones técnicas. Además, si aplicas el código RAZON5, obtendrás un 5% de descuento en tu compra

Saily ofrece planes flexibles de hasta 30 días, con distintas cantidades de datos según tus necesidades, incluso con datos ilimitados. Si solo vas a usar el móvil para consultar mapas, redes sociales o enviar mensajes, un plan de 5 GB puede ser suficiente, pero si planeas hacer videollamadas, trabajar en remoto o subir contenido, puedes optar por 20 GB o incluso contratar datos ilimitados. Sea cual sea tu perfil de viajero, Saily tiene una opción pensada para ti y a un precio más que razonable.

Estos son los precios actuales con el descuento aplicado:

1 GB para 7 días : 2,50 euros

3 GB para 30 días : 5 euros

5 GB para 30 días : 6,67 euros

10 GB para 30 días : 9,18 euros

20 GB para 30 días : 16,69 euros

Datos ilimitados durante 10 días : 30,05 euros

Datos ilimitados durante 15 días : 41,74 euros

Datos ilimitados durante 20 días : 50,09 euros

Datos ilimitados durante 25 días : 55,10 euros

Datos ilimitados durante 30 días: 60,11 euros

Consigue un descuento del 5% con el código RAZON5

Todos los planes incluyen activación inmediata, sin necesidad de una tarjeta física. Es decir, puedes tener conexión desde el momento en que aterrizas en Tailandia, con solo escanear un código QR.

Al contratar uno de los planes de Saily para Tailandia, recibirás exactamente la cantidad de datos que hayas elegido y podrás usarlos durante el periodo de validez del plan. Si llegas a consumir todos los gigas antes de que termine ese plazo, la conexión se cortará automáticamente, evitando así cargos adicionales inesperados. En cualquier momento puedes renovar el plan o adquirir uno nuevo para seguir navegando con normalidad.

Además de sus precios competitivos, otro de los grandes puntos a favor de Saily es lo fácil que resulta activar la eSIM, incluso si nunca has utilizado una antes, como te explicaremos más adelante.

Otras eSIM para tener en Tailandia

Aunque Saily es la opción más recomendable para tener datos móviles en Tailandia, existen otras plataformas que también resultan interesantes.

Holafly

En Holafly eliges los días en los que tienes datos ilimitados Holafly

Destaca por ofrecer planes con datos ilimitados durante un número determinado de días, lo cual resulta ideal si tienes previsto mantenerte pegado al móvil durante tu estancia.

Por ejemplo, si vas a pasar cerca de un mes en Tailandia, puedes contratar un plan de datos ilimitados durante 30 días por 68,90 euros. Es una opción cómoda y sin sorpresas, especialmente útil si vas a utilizar el móvil para navegar constantemente, subir contenido o hacer videollamadas. Eso sí, al tratarse de un servicio ilimitado, puede que pagues más de lo necesario si tu consumo no es tan elevado. Pero si buscas despreocuparte por el límite de gigas, Holafly es una apuesta segura.

Airalo

Airalo es otra buena alternativa Airalo

Otra alternativa muy popular para tener conexión en Tailandia es Airalo, una plataforma que ofrece planes flexibles y económicos, ideales para quienes quieren controlar su gasto sin renunciar a una buena cobertura. Sus tarifas se adaptan a distintos perfiles de uso. Por ejemplo, puedes contratar 2 GB válidos durante 15 días por solo 7,50 euros, o bien un plan más amplio de 20 GB por 30 días a 38,50 euros.

Cómo activar una eSIM para Tailandia

Activar una eSIM para disfrutar de conexión móvil en Tailandia es un proceso rápido y sin complicaciones. Aquí te mostramos los pasos que debes seguir para tener tu eSIM lista antes incluso de aterrizar en el país.

1. Comprueba si tu móvil es disponible

Antes de comprar una eSIM, asegúrate de que tu dispositivo admite esta tecnología.

Apple : todos los iPhone a partir del XS, XS Max y XR incluyen soporte para eSIM , por lo que no tendrás problemas si cuentas con uno de estos modelos o alguno más reciente.

: , por lo que no tendrás problemas si cuentas con uno de estos modelos o alguno más reciente. Android: los móviles más antiguos o de gama baja pueden no ser compatibles . A continuación te explicamos cómo saber si tu móvil Android es compatible con eSIM.

Si estás pensando en usar una eSIM durante tu viaje a Tailandia, lo primero es asegurarte de que tu dispositivo Android sea compatible. Para ello, la forma más rápida es consultar el listado de móviles admitidos que suelen ofrecer las propias compañías de eSIM. Por ejemplo, en la web de Saily encontrarás una herramienta específica para verificarlo: solo tienes que entrar en su página y pulsar la opción “Comprueba si tu dispositivo es compatible”.

En la web de Saily tienes los móviles compatibles Saily

Otra forma muy sencilla de saber si tu móvil soporta eSIM es abrir la app Teléfono y marcar el código *#06#. Si en pantalla aparece un número llamado EID (Embedded Identity Document), es una señal clara de que tu dispositivo puede utilizar eSIM. También puedes revisar esta información en los ajustes del móvil o en las especificaciones técnicas del fabricante, pero con estas dos opciones no necesitas complicarte.

2. Escanea el código QR

Una vez verificada la compatibilidad de tu dispositivo, activar tu eSIM con Saily para viajar a Tailandia es muy sencillo. Aunque el proceso varía ligeramente según la empresa, en el caso de Saily solo necesitas seguir tres pasos básicos:

Compra tu plan de datos : accede a la web de Saily y selecciona el plan que mejor se adapte a tu viaje. Durante el proceso de compra, deberás introducir tu dirección de correo electrónico, ya que allí recibirás el código QR necesario para activar la eSIM .

: accede a la web de Saily y selecciona el plan que mejor se adapte a tu viaje. Durante el proceso de compra, deberás introducir tu dirección de correo electrónico, ya que allí recibirás el . Descarga la app oficial de Saily : disponible tanto para Android como para iPhone. Te guiará paso a paso por el proceso de activación. Lo principal será escanear el código QR que has recibido por correo y seguir las instrucciones en pantalla.

: disponible tanto para Android como para iPhone. Te guiará paso a paso por el proceso de activación. Lo principal será y seguir las instrucciones en pantalla. Activa la eSIM al llegar a Tailandia : una vez completado el proceso previo, tu plan de datos se activará automáticamente cuando aterrices en Tailandia y enciendas tu móvil. Tendrás conexión a Internet desde el primer minuto.

Preguntas más frecuentes sobre eSIM

A continuación, resolvemos algunas de las dudas más habituales que tienen los viajeros cuando se plantean usar una eSIM para conectarse a Internet durante su viaje a Tailandia.

¿Puedo llamar con una eSIM?

En la mayoría de los casos las eSIM para viajar solo ofrecen datos móviles, por lo que no permiten realizar llamadas tradicionales ni enviar SMS. Sin embargo, puedes comunicarte sin problema a través de apps como WhatsApp, Telegram o Skype, que funcionan con conexión a Internet. Es decir, podrás hacer llamadas y videollamadas gratuitas siempre que tengas datos activos.

¿Voy a perder mi número de teléfono al usar una eSIM?

No, tu número principal seguirá funcionando como siempre. La eSIM solo añade una conexión de datos independiente para que puedas navegar por Internet en Tailandia. Si tu móvil admite doble SIM (física + eSIM), que son la mayoría, podrás seguir recibiendo llamadas y mensajes con tu número habitual mientras usas la eSIM para datos.

¿Puedo seguir usando WhatsApp con una eSIM?

Sí, WhatsApp funciona perfectamente con una eSIM, ya que solo necesita acceso a Internet. Tus chats, llamadas y grupos seguirán igual, sin importar que estés en Tailandia usando una red de datos diferente.

¿Puedo seguir usando iMessage con una eSIM?

iMessage también sigue funcionando sin problemas siempre que dispongas de conexión a Internet. La eSIM no interfiere en el uso de esta función de Apple, por lo que podrás seguir enviando y recibiendo mensajes como de costumbre.

¿Qué hago si me quedo sin datos durante el viaje?

Si se agotan los gigas de tu plan, no te cobrarán de más. Simplemente se cortará la conexión y deberás recargar desde la app de Saily, o el provedor, para contratar un nuevo plan, si quieres seguir teniendo Internet.

¿Qué ventajas tiene usar una eSIM para viajar

Evitas el roaming : no dependes de tu operadora ni pagas cargos extra.

Activación rápida y online : puedes hacerlo antes de viajar.

Diversidad de planes : desde 1 GB hasta datos ilimitados.

Más seguro: no hay riesgo de perder o dañar una SIM física.

¿Puedo usar una eSIM y SIM al mismo tiempo?

Sí, la mayoría de los móviles compatibles con eSIM permiten uso dual. Esto significa que puedes tener activa tu eSIM para datos móviles en Tailandia y seguir recibiendo llamadas o mensajes en tu número habitual.