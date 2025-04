Las mejores eSIM para viajar al Reino Unido en 2025

Es probable que si viajas a Reino Unido, necesites una eSIM. Desde hace años el país atlántico no pertenece a la Unión Europea, lo que significa que carece de roaming gratuito de forma obligatoria. Por ello, pocas operadoras españolas ofrecen cobertura en él.

Debido a esto, posiblemente necesites una eSIM para tener datos móviles en Reino Unido. De este modo podrás conectarte a Internet para hablar por WhatsApp, usar tus redes sociales o utilizar cualquier app o servicio online. Las eSIM resultan una gran opción para tener Internet en el extranjero, pero no todas son iguales, así que te mostraremos las mejores, entre las que destaca Saily.

Usar datos móviles es caro

Consumir datos móviles sin tener roaming gratuito en Reino Unido resulta caro. Por ley, las operadoras deben ofrecer datos móviles y llamadas en la Unión Europea —junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega— como si estuviésemos en España.

Sin embargo, Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea en 2020. Esto derivó en que las compañías móviles dejasen de estar obligadas a ofrecer roaming gratuito en el país. En 2025 solo ciertas operadoras continúan ofreciéndolo:

DIGI

Lowi

Movistar

O2

Orange

Vodafone

En las que no lo ofrecen, usar datos móviles y llamar es muy caro. Debido a ello, compensa adquirir una eSIM, que son tarjetas virtuales que nos proporcionan datos móviles en el extranjero.

Mejores eSIM para tener datos móviles en Reino Unido

A continuación te mostraremos las mejores compañías para comprar eSIM para Reino Unido. Todas son fiables y económicas, pero, claramente, la mejor es Saily.

Saily tiene las mejores eSIM para Reino Unido

Sin duda, Saily es la mejor opción Saily

Saily es una empresa fiable propiedad de Nord Security (responsable de NordVPN y NordPass). Tiene unos precios muy competitivos y es una especialista en comercializar tarjetas virtuales con datos para el extranjero.

Estos son sus precios:

1 GB para 7 días son 3,96 euros (4,49 dólares)

(4,49 dólares) 3 GB para 30 días son 7,92 euros (8,99 dólares)

(8,99 dólares) 5 GB para 30 días son 11,45 euros (12,99 dólares)

(12,99 dólares) 10 GB para 30 días son 17,62 euros (19,99 dólares)

(19,99 dólares) 20 GB para 30 días son 28,20 euros (31,99 dólares)

(31,99 dólares) ꝏ GB para 15 días son 44,06 euros (49,99 dólares)

Cuando actives el plan, algo que te explicaremos detalladamente después, podrás disfrutar de datos móviles por el tiempo indicado. Como puedes apreciar, los plazos son muy extensos en la mayoría de casos, por lo que serás capaz de aprovechar esa cantidad de GB durante varias semanas.

Además, en caso de que agotes tus datos, siempre puedes renovar tu eSIM para tener otra cantidad igual de GB. Otra opción radica en comprar otra eSIM, con otra cantidad de datos móviles, como 1 GB, si apenas te quedan 2 días.

¿Por qué Saily es una gran opción? Por varios motivos. El más destacado es que sus precios resultan bastante competitivos. Sin embargo, no podemos olvidar otras ventajas, como la seguridad que ofrecen, ya que la empresa detrás de ellos, Nord Security, se dedica a la seguridad informática. Funciona perfecto en todos los móviles con sistema eSIM, además de ofrecer una completa atención al cliente 24 horas y estar disponible en varios idiomas.

Holafly: buena alternativa si quieres datos ilimitados

Una buena alternativa a Saily es Holafly Holafly

Otra de las mejores compañías para tener datos móviles en Reino Unido es Holafly. Al contrario que Saily, solo ofrece datos ilimitados por los días que elijas, lo que está bien para asegurarte de que no agotarás los datos, pero que, es cierto, que en muchas ocasiones no necesitamos y resulta un gasto extra.

El precio varía dependiendo de la cantidad de días que seleccionemos, que pueden ser de 1 a 90. Te mostramos algunos:

1 día por 6 euros.

3 días por 12 euros.

7 días por 26,90 euros.

10 días por 33,90 euros.

14 días por 43,90 euros.

30 días por 68,90 euros.

90 días por 128,90 euros.

Maya Mobile: se queda con sus opciones más destacadas

Luego tenemos Maya Mobile, que tampoco es mala opción Maya Mobile

Maya Mobile es otra de las compañías con mejores tarjetas eSIM para Reino Unido. Tradicionalmente, contaba con una enorme cantidad de tarifas, pero ha reducido su oferta para quedarse con las 6 eSIM más competitivas:

ꝏ GB por 2,99 euros por día.

3 GB por 6,99 euros.

5 GB por 8,99 euros.

10 GB por 13,99 euros.

20 GB por 19,99 euros.

40 GB por 32,99 euros.

Cómo activar una eSIM para tener datos móviles en el extranjero

Si bien los detalles del proceso de activación de una eSIM para tener datos móviles en el extranjero dependen de cada compañía, lo cierto es que los pasos son iguales para la mayoría.

En la mayoría, como puede ser Saily, simplemente te basta con elegir un plan de datos para el viaje. Luego tienes que descargar la app de Saily (disponible tanto para Android como para iPhone), o de la compañía que sea, y configurar la eSIM, algo en lo que te guía la propia aplicación. Finalmente, ya puedes disfrutar de tu plan de datos eSIM.

Los planes se activan cuando llegues al destino, al menos en el caso de Saily, por lo que no debes preocuparte en activarlo. Eso sí, te recomendamos que lo adquieras antes de salir de España, no por ningún problema de compatibilidad o tipo de pago extra, sino porque, al llegar a tu destino, no tendrás datos móviles. Siempre puedes recurrir al WiFi, pero es más fácil comprar la eSIM para Reino Unido en España.

Dudas sobre eSIM más frecuentes

Vamos a resolver las dudas más frecuentes sobre eSIM. Estas son las preguntas que más se hacen los usuarios sobre este servicio.

¿Se pueden hacer llamadas con una eSIM?



Dependerá del proveedor, pero por lo general las eSIM ofrecen solo conexión a internet, sin opción para llamadas tradicionales o SMS. Aun así, siempre puedes comunicarte gratis mediante llamadas o videollamadas usando aplicaciones como WhatsApp, que funcionan con datos móviles.

¿Voy a perder mi número al usar una eSIM?



No, al usar una eSIM para Reino Unido conservarás tu número habitual. Este tipo de tarjeta solo te proporciona acceso a internet, sin modificar tu línea principal.

¿Puedo usar WhatsApp con una eSIM?



Sí, WhatsApp funciona perfectamente con una eSIM, ya que solo necesita conexión a internet para operar. No notarás diferencia en su funcionamiento.

¿Y qué pasa con iMessage?



iMessage también sigue funcionando sin problema cuando usas una eSIM. Podrás enviar y recibir mensajes como de costumbre mientras tengas conexión.

¿Qué hago si me quedo sin datos?



Si se te acaban los datos incluidos en tu eSIM, puedes recargarla fácilmente adquiriendo un nuevo paquete, o bien comprar otra eSIM con la cantidad de gigas que prefieras.

¿Cómo saber si mi teléfono admite eSIM?



Antes de hacer la compra, muchas empresas muestran una lista de dispositivos compatibles. También puedes consultarlo siguiendo las instrucciones que te compartimos más adelante en este artículo.