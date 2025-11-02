Movistar ofrece combos de dispositivos a precio reducido durante sus Blue Weeks

Movistar ha puesto en marcha una nueva edición de sus Blue Weeks, una campaña de descuentos que se celebra entre finales de octubre y noviembre. Durante este periodo, la operadora reduce el precio de distintos dispositivos tecnológicos, como móviles, auriculares, consolas o, incluso, balizas V16, con el propósito de incentivar su compra antes del Black Friday. En esta ocasión permite combinaciones que salen más baratas que rebajan el segundo producto de esta. Los clientes pueden adquirir un móvil, que sería el dispositivo principal, y añadir un segundo —como unos auriculares o una consola— con una rebaja mensual sobre este último respecto a su precio habitual. Por ejemplo, en vez de pagar 4,6 euros por unos auriculares Samsung, pagarías 3,6 euros. Así funcionan los combos de la Blue Week Las Blue Weeks de Movistar te permiten obtener dispositivos a un precio mucho más reducido de lo habitual. Básicamente se trata de una promoción de la operadora que dura desde el 28 de octubre al 28 de noviembre en la que los dispositivos que ofrece se rebajan.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la promoción es que en la edición de este año se permiten combos. La operadora tiene una selección de combinaciones que juntan un móvil con otro dispositivo. De este modo, en el segundo dispositivo, que, por ejemplo, podría ser una PS5, obtienes un descuento de 1 euro en la cuota mensual.

Vamos a explicarlo con un ejemplo. Con un Samsung Galaxy S25, un cliente puede conseguir unos auriculares Samsung Buds3 Pro, que le saldrían por 3,6 euros al mes, en vez de 4,6 euros al mes, que sería lo que pagaría en condiciones normales.

Las Blue Weeks es una campaña de Movistar que busca sustituir al Black Friday. El Black Friday es una fecha comercial en la que muchas tiendas rebajan sus productos. Movistar quiere anticiparse a ello con las Blue Weeks, que son durante un mes. Así, el Black Friday como tal, aunque realmente se extiende a más, es solo un día, mientras que las rebajas de Movistar son por un mes.