Movistar ofrece combos de dispositivos a precio reducido durante sus Blue Weeks

Movistar ha puesto en marcha una nueva edición de sus Blue Weeks, una campaña de descuentos que se celebra entre finales de octubre y noviembre. Durante este periodo, la operadora reduce el precio de distintos dispositivos tecnológicos, como móviles, auriculares, consolas o, incluso, balizas V16, con el propósito de incentivar su compra antes del Black Friday.
En esta ocasión permite combinaciones que salen más baratas que rebajan el segundo producto de esta. Los clientes pueden adquirir un móvil, que sería el dispositivo principal, y añadir un segundo —como unos auriculares o una consola— con una rebaja mensual sobre este último respecto a su precio habitual. Por ejemplo, en vez de pagar 4,6 euros por unos auriculares Samsung, pagarías 3,6 euros.
Así funcionan los combos de la Blue Week
Las Blue Weeks de Movistar te permiten obtener dispositivos a un precio mucho más reducido de lo habitual. Básicamente se trata de una promoción de la operadora que dura desde el 28 de octubre al 28 de noviembre en la que los dispositivos que ofrece se rebajan.