Novedades de iOS 26.2 Beta 1: descubre las grandes novedades que llegarán a tu iPhone en diciembre

Apple ha lanzado recientemente la primera beta de iOS 26.2 para todos aquellos que estén inscritos en el Programa de Desarrolladores. Esta versión ha llegado apenas un día después del lanzamiento oficial de iOS 26.1 para todos los usuarios y, aunque la anterior trajo cambios muy interesantes, esta también los tendrá, aunque los veremos en diciembre.

Te contamos todas las novedades de iOS 26.2 Beta 1 para que conozcas lo que llegará al iPhone en las próximas semanas. Sin duda, la gran protagonista es la traducción en vivo de los AirPods, una función que parecía no llegar a la Unión Europea, pero que finalmente sí lo hará.

Novedades de iOS 26.2 Beta 1

En primer lugar, llega un nuevo nivelador a la pantalla de bloqueo, concretamente dentro de las herramientas de edición. En iOS 26.2 será posible ajustar la intensidad de Liquid Glass en el reloj, permitiendo elegir con precisión el nivel de translucidez deseado.

Por otro lado, llega la traducción en vivo de los AirPods, anunciada durante la presentación de los AirPods Pro 3. Gracias a esta función podrás hablar o escuchar en otro idioma y recibir la traducción directamente en los auriculares. Para usarla, solo tendrás que abrir la app Traducir y acceder a la pestaña En tiempo real.

Además, un cambio muy útil también aterriza en la app Recordatorios. Para aquellos recordatorios importantes, ahora será posible establecer una alarma. Es decir, en lugar de recibir una simple notificación, sonará una alarma con el nombre del recordatorio. Cabe destacar que estas alarmas no aparecerán en la app Reloj.

La app Podcasts de Apple se actualiza con tres nuevas funciones que mejoran notablemente la experiencia de escucha. Ahora los episodios incluyen capítulos generados automáticamente, la posibilidad de ver menciones de otros pódcast desde la transcripción o el reproductor, y acceder a los enlaces mencionados directamente desde la página del episodio. Una actualización pequeña, pero muy útil.

También habrá mejoras en la app Contraseñas, que incorpora una nueva opción en Ajustes para gestionar los sitios web en los que no se guardan contraseñas al iniciar sesión, y en Freeform, donde se añadirá la posibilidad de crear tablas dentro de los lienzos. Y esto es solo el principio: seguro que las próximas betas traerán muchas más novedades.