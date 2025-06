No es un error: esta freidora de aire tiene 4 litros de capacidad, una cesta con ventana y no cuesta ni 40 euros

En el caso de que vivas solo o en un hogar que no sea demasiado grande, no hace falta que gastes demasiado en una freidora de aire con ciertas características a las que no le vas a sacar todo el partido posible. Y si todavía no tienes una, ahora tienes una oportunidad de oro para llevarte esta Cecotec Cecofry Fantastik Window 4000 con descuento por menos de 40 euros. Vamos, que está casi regalada.

Esta freidora de aire de la marca española Cecotec se ha estado vendiendo de manera recurrente en los últimos meses por unos 54,90 euros, aunque ahora puedes aprovechar su actual oferta flash para tenerla en tu cocina por tan solo unos 38,90 euros si la compras en Amazon, lo que se traduce en un ahorro de 16 euros con su compra. Igualmente, si lo prefieres, en El Corte Inglés también la tienes disponible por el mismo precio.

Compra la freidora de aire Cecotec Cecofry Fantastik Window 4000 a precio mínimo

La Cecofry Fantastik Window 4000 es una freidora de aire dietética pensada para quienes buscan comer más sano sin complicarse la vida ni el bolsillo. Podemos usarla echando unas gotas de aceite o ninguna, algo que ya dependerá de los resultados que busques, y gracias a su diseño moderno y compacto, se integra a la perfección en cualquier cocina, por muy pequeña que sea.

Este modelo es una gran opción para hogares con una familia pequeña, pisos compartidos por estudiantes, parejas o personas que viven solas. Esto se debe a que dispone de una cesta con 4 litros de capacidad que nos permite preparar dos raciones generosas de una sola vez. Eso sí, lo que más destaca es que tiene una ventana con luz interior que nos deja ver el estado de nuestros platos sin necesidad de abrir la cubeta, evitando pérdidas de calor y manteniendo el control en todo momento.

Por otro lado, llega a alcanzar una potencia máxima de 1.400 W para cocina más rápido que un horno convencional y con un consumo mucho más bajo. Sin olvidarnos de que hace uso de una tecnología PerfectCook propia de la marca, la cual se encarga de que el aire caliente circule uniformemente por todo el interior, garantizando una buena cocción, mientras el exceso de aire se evacúa por los orificios traseros.

Usarlo no solo es sencillo e intuitivo, sino que también es muy cómodo. En la parte superior cuenta con un panel multifunción táctil desde donde tenemos la posibilidad de seleccionar hasta 9 menús preestablecidos, perfectos para no complicarte. Aun así, si quieres experimentar, también se puede ajustar manualmente el termostato de la temperatura de 80 a 200 °C y poner un temporizador hasta 60 minutos para adaptar cada receta a nuestro gusto.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.