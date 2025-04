"Nuestras búsquedas no son muy buenas": Instagram se reinventará para no perder la batalla contra TikTok

Hay veces que la sinceridad de los máximos responsables de las grandes tecnológicas sorprende. Adam Mosseri, la cabeza visible de Adam Mosseri, no ha tenido reparos en admitir una de las grandes carencias de su plataforma en una reciente entrevista en el podcast "Build Your Tribe": la búsqueda de contenido en Instagram "no es muy buena".

Este reconocimiento público que llega en un momento crucial, cuando la batalla por ser la puerta de entrada a la información en Internet se libra cada vez más en el terreno de las redes sociales, con TikTok como principal amenaza incluso para el gigante Google.

El futuro de Instagram: ¿menos social y más buscador?

Instagram sabe que tiene un problema. Mientras acumula una cantidad ingente de "contenido asombroso", como dice Mosseri, encontrar algo específico que no sea una cuenta de usuario es, francamente, una tarea frustrante.

Y esto es especialmente grave cuando observamos cómo la Generación Z y los usuarios más jóvenes están cambiando sus hábitos, recurriendo cada vez más a TikTok para buscar respuestas, recomendaciones o inspiración, en detrimento de los buscadores tradicionales. Google ya alertó de esta tendencia en 2022, y estudios recientes confirman que un porcentaje altísimo de jóvenes prefiere iniciar sus búsquedas en redes sociales.

Mosseri no solo admite la debilidad, sino que apunta a una de las causas: históricamente, el equipo dedicado a las búsquedas en Instagram ha sido pequeño. Una posible falta de visión estratégica que ahora buscan corregir. Meta ha decidido "reforzar" ese equipo y aumentar la inversión en el buscador con el objetivo claro de desplegar mejoras significativas "en los próximos meses y años".

El objetivo es doble. Por un lado, mejorar la experiencia del usuario común. "Puedes imaginar, para lo que sea que uses Instagram, sería genial poder encontrar 'eso' más fácilmente", comenta Mosseri. Por otro, y quizás más importante estratégicamente, es dar más valor a los creadores. Un buen buscador permitiría que el contenido de calidad "resurja", que no pierda toda su relevancia pasadas las primeras 24 o 48 horas, un problema endémico de las plataformas basadas en feeds cronológicos o algorítmicos de descubrimiento inmediato.

¿Cómo planea Instagram mejorar? Además de la inversión y el refuerzo del equipo, Mosseri apunta a una vía concreta inspirada, cómo no, en TikTok: aprovechar el contexto de los comentarios. "A veces, el contexto realmente interesante no está... en el vídeo que alguien subió, sino en el contexto que lo rodea, que casi siempre está en los comentarios", explica. "Lo que estamos intentando hacer es sacar eso a la superficie más fácilmente, para que luego puedas ir y averiguar más".

Esto se traduciría en búsquedas recomendadas más inteligentes, que aparecerían en la sección de comentarios y se basarían en los temas de conversación que surgen bajo una publicación. Según Mosseri, una versión de la app que implementa esta mejora llegará "pronto".

Las palabras de Mosseri, unidas a otras tendencias, dibujan un futuro interesante para Instagram. Él mismo reconoce que el Feed principal se está convirtiendo cada vez más en un "dominio público", con un porcentaje muy pequeño de usuarios publicando activamente en él. Las interacciones más personales se mueven a las Stories y los Mensajes Directos.

En este sentido, potenciar la búsqueda y el descubrimiento de contenido se vuelve fundamental para mantener la relevancia de la plataforma como algo más que una simple red para conectar con amigos. Es una batalla estratégica contra TikTok, que no solo le come terreno en tiempo de uso, sino que ya compite directamente con Google en publicidad asociada a búsquedas dentro de su app. Instagram no quiere, ni puede, quedarse atrás.

Adam Mosseri admite que es "un camino largo", pero la dirección parece clara. Instagram ha identificado la búsqueda de contenido como su próximo gran campo de batalla y está dispuesta a invertir y rediseñar funciones clave para no perder el tren frente a un TikTok que ha sabido convertirse, casi sin quererlo, en el buscador de referencia para millones de jóvenes.