La Notas de la Comunidad de Instagram, Facebook y Threads utilizan el algoritmo de X.

Meta ha anunciado que comenzará la fase de pruebas de su nuevo sistema contra la desinformación el próximo 18 de marzo en Estados Unidos y ha explicado algunos aspectos de su funcionamiento. Entre ellos, el más llamativo es que utilizará el algoritmo de su competidor, X, 'inicialmente'. Esto es posible porque el algoritmo desarrollado por la red de Elon Musk es de código abierto, lo que significa que está disponible para ser auditado -en GitHub- y puede ser modificado y utilizado por terceros. Y eso es lo que está haciendo Meta.

La compañía de Mark Zuckerberg anunció el pasado enero que abandonaba el sistema de los verificadores de datos para combatir la desinformación y en su lugar emplearía una solución como las Notas de la Comunidad de X. Estas fueron diseñadas por la dirección anterior a Elon Musk en la entonces llamada Twitter, pero fueron desplegadas tras su llegada a la red social. Este sistema permite a los usuarios añadir contexto a las publicaciones de otros y cuando un número suficiente, con una amplia variedad de puntos de vista, se muestran de acuerdo en su valoración, la nota es visible para el resto. Meta cree que las Notas de la Comunidad son 'menos propensas a los sesgos' que los verificadores de datos y también 'una protección contra campañas organizadas que intentan manipular el sistema e influir en las notas que se publican o lo que dicen'.

'No reinventaremos la rueda. Inicialmente, usaremos el algoritmo de código abierto de X como base de nuestro sistema de calificación. Esto nos permitirá aprovechar lo que X ha creado y mejorarlo para nuestras propias plataformas con el tiempo', señala la compañía en su blog.

200.000 usuarios de Facebook, Instagram y Threads se han apuntado al programa de Notas de la Comunidad de Meta, que todavía acepta nuevas incorporaciones. Meta seleccionará de forma gradual y aleatoria a algunos de ellos para iniciarlo. El despliegue final no se concreta, aunque sí que la intención es que sea global. 'Vamos a tomarnos tiempo para hacer esto bien', afirma Meta. Entretanto, el sistema con verificadores de datos seguirá en el resto de países, incluido España.

De inicio, sí hay algunas diferencias con la forma en que X gestiona sus Notas de la Comunidad. No se asociará ningún nombre a ellas -en X son seudónimos que enmascaran al usuario real- y no se podrá poner notas a los anuncios como en X, aunque sí 'en casi cualquier otra forma de contenido, incluidas las publicaciones de Meta, nuestros ejecutivos, políticos y otras figuras públicas'. Además, tienen un límite de 500 palabras y deberán incluir un enlace que respalde la información que se aporta.

Los usuarios que contribuyan deben tener una cuenta con más de 6 meses de antigüedad y tener un número de teléfono verificado o activada la autenticación en 2 pasos. Los idiomas inicialmente disponibles son inglés, español, chino, vietnamita, francés y portugués.

Meta destaca que con este sistema no es la compañía la que decide qué publicaciones necesitan una nota, sino que será una cuestión exclusivamente de los usuarios. Tampoco importa el número de ellos que se muestre de acuerdo en una, sino que un rango de personas que normalmente no lo está sí lo esté en que es útil. Las notas no afectarán a la visibilidad de las publicaciones que las reciben, como sí sucede con las calificaciones de los verificadores de datos.