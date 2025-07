Olvídate de la nube: este youtuber ha conseguido almacenar imágenes en el canto de un pájaro y es la cosa más increíble que verás hoy

Un amante de las aves ha guardado una imagen en un estornino y después la ha recuperado a través del propio canto del ave. El responsable de esta hazaña se llama Benn Jordan y lo ha hecho de la siguiente forma: primero ha transformado una imagen en sonido; luego le ha mostrado el sonido al pájaro y, por último, ha conseguido que el animal reproduzca el sonido con tanta precisión que la imagen aparece en un espectrograma.

En cierto modo, el experimento ha conseguido en guardar un archivo como si el ave fuera un disco duro con plumas. No obstante, surgen algunas preguntas: ¿por qué un estornino?, ¿se puede replicar esto con otro tipo de archivos?, ¿va a cambiar el futuro del almacenamiento? A continuación te explicamos todo sobre esta peculiar forma de almacenamiento, en la que, por supuesto, ningún pájaro fue dañado, al contrario.

Enseña a tu estornino a cargar una imagen

Benn Jordan tomó un dibujo de un pájaro en blanco y negro y lo transformó en un archivo de audio usando un tipo de representación sonora llamada espectrograma, que convierte imágenes en frecuencias sonoras. Es decir, codificó visualmente la silueta del pájaro para que pudiera “verse” al reproducirla como sonido, siempre que se escuche con un programa que convierta ese audio de vuelta a un gráfico. Incluso documentó el proceso en vídeo de YouTube.

Una vez generado ese sonido, entrenó a un estornino joven —al que llama "The Mouth"— para que memorizara ese canto tan particular. Como los estorninos son famosos por su capacidad de imitación, no tardó en aprenderlo. Lo increíble llegó después, cuando el pájaro repitió el sonido por sí mismo, Jordan grabó su canto y lo analizó con el mismo espectrograma. Ahí estaba de nuevo la imagen del pájaro original, dibujada con las frecuencias de su voz.

En otras palabras: el ave memorizó un sonido que representaba visualmente una imagen, lo repitió, y ese canto permitía reconstruir la imagen original. Como si se tratara de un reproductor de audio biológico.

Se eligió un estornino porque, pese a su pequeño tamaño, resulta increíblemente bueno imitando sonidos complejos, como tonos electrónicos o voz humana, gracias a su siringe muy desarrollada. A diferencia de los loros, que también imitan bien, pero tienden a “transformar” los sonidos con su timbre característico, los estorninos reproducen frecuencias con mayor fidelidad, algo clave para que el espectrograma mostrara bien la imagen codificada.

Además, este estornino no era un ave salvaje, sino un ejemplar joven que Benn Jordan rescató cuando era un polluelo abandonado. Al criarlo desde pequeño, el pájaro desarrolló un fuerte vínculo con su cuidador y se acostumbró a interactuar con humanos, lo que facilitó enormemente el proceso de aprendizaje y repetición del sonido necesario para el experimento.

¿Cuánta información se almacenó?

El archivo de audio generado a partir del dibujo pesaba unos 176 kilobytes sin comprimir, y sugiere que, con una compresión ideal, eso equivaldría a una tasa de transferencia cercana a los 2 MB/s. Eso sí, el proceso tiene muchas limitaciones, empezando por el hecho de que el pájaro no reproduce un archivo binario, sino un sonido similar. No es exactamente la compresión del dibujo, aunque sí resulta muy parecido.

Este logro no significa que el estornino pueda almacenar documentos de Word o vídeos de TikTok. El “almacenamiento” es más bien una forma de memoria auditiva aprendida. Aun así, el experimento plantea preguntas fascinantes sobre cómo distintos medios (audio, imagen, memoria biológica) pueden combinarse para transmitir datos de formas no convencionales.

¿Podremos guardar las fotos de las vacaciones en un pájaro?

El proyecto de Jordan no es una solución práctica para guardar tus fotos de vacaciones de ese verano en Benidorm, aunque demuestra hasta qué punto pueden llegar la creatividad humana y la inteligencia animal. Usando herramientas de audio y algo de paciencia, ha logrado que un estornino "cargue" un archivo en su memoria y lo “reproduzca”, pero no tiene sentido para fotos (que no dibujos) o archivos grandes.

El experimento ha causado sensación en Reddit y YouTube, donde muchos usuarios bromean con que estamos ante el nacimiento de una nueva unidad de medida: el megabirb.