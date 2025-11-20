Orange apagará sus redes 2G y 3G en España para 2030 y 2027

Orange ha desvelado cuándo apagará el 2G y 3G en España. La primera red será clausulada definitivamente para el 31 de diciembre de 2030, mientras que la segunda lo hará el 31 de diciembre de 2027. La razón por la que el 2G se apagará después que el 3G es que todavía resulta clave para ciertos dispositivos básicos, como ascensores o alarmas, mientras que su sucesor ha sido totalmente reemplazado por el 4G.

Según ha revelado El Español, y amplía BandaAncha, la multinacional tiene un calendario con los apagados de estas redes en los distintos países en los que opera, ya que la compañía es de origen francés. España es el país en el que más tarde se apagarán.

La demanda de datos sobrepasa al 2G y 3G

El apagado del 2G y 3G resulta inevitable. Se trata de tecnologías que cumplieron su función de conectividad, pero que han quedado totalmente desfasadas. Están obsoletas, pero sus frecuencias resultan valiosas, por ello se introducirán bandas 4G y 5G en ellas, que ofrecen más velocidad, mayor cantidad de usuarios y un mejor servicio. Cada vez hay una mayor demanda de datos, una que las redes 2G y 3G resultan incapaces de soportar.

Esto no es nuevo, Orange trazó planes para apagar ambas hace años. De hecho, en España quería clausular el 3G para 2025 y el 2G para finales de la década. Sin embargo, el 3G sigue muy presente en el país ibérico, por ello Orange retrasó su apagado.

El calendario de la compañía indica que el 3G llegará a su fin el 31 de diciembre de 2027, mientras que el 2G lo hará ese mismo día, pero de 2030. Es un orden que contrasta con el francés, país en el que primero se apagará el 2G, que llegará paulatinamente a su fin hasta que deje de operar para finales de 2026. Por el contrario, el 3G llegará a su cese definitivo en 2029.

¿Los clientes de Orange deben hacer algo? No, no tienen que realizar ninguna gestión o cambiar nada, ya que el apagado resultará automático. Eso sí, necesitarán un móvil con 4G y compatible con llamadas VoLTE (voice over LTE) para poder entablar llamadas. La mayoría de dispositivos actuales lo son.

De todos modos, Orange no es la única operadora que está sustituyendo sus redes 2G y 3G. Es una tónica general en el sector de las telecomunicaciones. Mismamente en España, Telefónica y Vodafone también apagarán paulatinamente su red 3G, y otras compañías harán lo mismo en el resto del mundo. El 2G, nacido en 1991, y el 3G, de 2001, ofrecen sus últimos servicios.