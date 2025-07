Peter Thiel, milmillonario y co-fundador de PayPal, duda al ser preguntado si la raza humana debería sobrevivir

Los conflictos internos en el pensamiento humano son inherentes a la propia humanidad. Existen infinidad de situaciones que hacen dudar acerca de qué camino seguir o cuál puede ser la mejor elección. Ese tipo de diatribas afectan también a la hora de considerar los avances tecnológicos, o al menos así debería ser en parte de las cuestiones que se plantean. Otras, sin embargo, deberían tener una única respuesta válida, aunque no parece ser del todo así.

Figuras como Geoffrey Hinton, padrino de la inteligencia artificial, llevan tiempo alertando de los peligros de no establecer un marco regulatorio y de control para ella. Otros como Stephen Hawking, el hombre más listo que haya visto la humanidad, fueron capaces de lanzar un vaticinio hace más de una década que pueden no ser tan descabellados como en un primer momento pudieran parecer.

Segundos de intriga antes de una respuesta nada tranquilizadora

Las dudas acerca de cómo afectará en las próximas décadas la irrupción definitiva de la inteligencia artificial y su desarrollo están presentes en cada vez más personalidades, y a esa corriente se ha sumado también Peter Thiel. El que fuera fundador de Paypal junto a Elon Musk participó el pasado 26 de junio en el podcast ‘Interesting Times’, que dirige y presenta Ross Douthat para The New York Times para analizar el panorama actual y futuro que se abre con la inteligencia artificial.

Durante la conversación, ambos repasaron la actualidad y los progresos en materia de inteligencia artificial primero desde un punto de vista más técnico y de objetivos, para, a continuación, adentrarse en una pregunta por parte de Douthat que obligó a una profunda reflexión a Peter Thiel: “¿Preferirías que la raza humana perdurara?”, fue la cuestión lanzada por el presentador.

Lo cierto es que en el extracto concreto de la entrevista en el que se produce la interrogación, Thiel duda de manera evidente, tal como recoge el clip publicado por el perfil Now This Impact en la red social X que se muestra tras estas líneas. Ante esas dudas, Ross Douthat no puede sino remarcar la evidencia de ese lapso de tiempo que se está tomando Peter Thiel para responder a su cuestión.

Durante varios segundos se puede ver a Peter Thiel siendo presa de sus propias dudas, tratando de buscar la respuesta más adecuada a una pregunta que no parece que estuviera pactada y que pilló a contrapié al entrevistado.

Para acabar con el momento de tensión que se estaba generando y ante la interpelación de Douthat, que apuntaba “esta es una larga vacilación”, finalmente Peter Thiel salió de su reflexión para exponer que se trataba de un tema “que tiene muchas cuestiones implícitas”, tratando de hacer ver que su duda y el tiempo tomado para responder se debía más a una ordenación rápida de implicaciones e ideas que a una duda real sobre lo que quería contestar.

Lo cierto es que se trata de una pregunta cuya respuesta inicial parece evidente cuál debería ser, pero en el transcurso de una conversación con la profundidad e implicaciones de la que estaban manteniendo Peter Thiel y Ross Douthat incluso se puede comprender ese lapso de tiempo tomado por el millonario alemán para ofrecer su contestación.