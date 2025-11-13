Precio de la luz jueves 13 de noviembre por horas: habrá hasta ocho franjas horarias del día en las que el precio de la luz exigirá atención a los usuarios

Se trata de una costumbre más en la rutina de un importante número de hogares españoles: revisar el precio de la luz en cada hora del día para ver si se puede abaratar el precio de la factura o si el uso de un aparato eléctrico a deshora puede suponer un encarecimiento no deseado y, pese a que la inteligencia artificial puede ayudar a controlarlo, lo mejor es revisar cada día los importes por horas.

Al igual que sucediera en el día de ayer, las franjas horarias más asequibles han vuelto a ser las de la madrugada. Con precios que se han movido en la horquilla de los 0,0795€/kWh hasta los 0,1050€/kWh que ha costado entre las 7 y las 8 de esta misma mañana, el momento de preparar desayunos, material escolar y laboral.

Para el resto del día, la atención se centra en dos tramos horarios, pero por el motivo opuesto: serán las horas más elevadas en cuanto al precio se refiere. En total engloba un grupo de ocho horas en pleno corazón del día, por lo que vigilar, en la medida de lo posible, cuándo llevar a cabo determinadas tareas puede ser interesante.

Mañana y tarde vivirán horas con precios por encima de la media

Según los datos recogidos pordesde el portal especializado TarifaLuzHora el primer hueco diario que hay que observar con atención en cuanto al precio de la energía arrancará a las 10 de la mañana, momento en que el precio escala hasta los 0,1825€/kWh. Desde ahí y hasta las 13 y 14 horas la luz se moverá en un precio de 17 céntimos. Puede parecer elevado, pero no será el más caro que se vea en el día de hoy.

Y es que a la franja horaria a la que mayor atenciónhabrá que poner es la que oscila entre las 18 y las 22 horas. En ella, la energía que se consuma tendrá un precio de entre 0,2048€/kWh de 18 a 19 horas, franja más cara de la jornada, y de 0,1987 para el tramo de 20 a 21 horas. No bajará tampoco entre las 21 y las 22 horas, puesto que se mantiene por encima de los 19 céntimos.

Tras esa ventana de cuatro horas en la que el precio estará en sus máximos del día, el coste energético se reducirá para las dos horas que quedarán por delante hasta finalizar el día de hoy hasta los 0,11 y 0,10€/kWh.

Esto hace que para la jornada de hoy el precio medio de la luz se sitúe en los 0,1322€/kWH, superando ligeramente el importe de ayer que se estableció en los 0,1314. Se trata por tanto de una nueva jornada de oscilaciones importantes en el precio energético por horas que requerirá de ciertos malabares para organizar las tareas del hogar si se quiere prevenir una factura de la luz más elevada.