¿Por qué Apple quiere saltarse el iPhone 19 y lanzar directamente el iPhone 20?

El vigésimo aniversario del iPhone está al caer y todo apunta a que Apple volverá a lanzar un modelo conmemorativo, tal y como hizo con el iPhone X en 2017. Este modelo llegaría en 2027 y todo indica que, tal y como ocurrió cuando se lanzó el iPhone X, la compañía se saltará el iPhone 19. ¿La razón? Saltarse la nomenclatura para que el iPhone de 2027 pueda ser el iPhone 20.

La compañía de la manzana mordida ya lo ha hecho en el pasado y, de hecho, se ha saltado varias nomenclaturas este mismo año en sus sistemas operativos, ya que todos han pasado a tener el número 26 en lugar del 19 en iOS, iPadOS o tvOS. Si lo ha hecho por razones de claridad y necesidad, está claro que lo volverá a hacer en un momento tan importante como el que se avecina.

¿Por qué no habrá iPhone 19?

Desde la firma de investigación Omdia afirman que Apple planea lanzar la generación de iPhone de 2027 como iPhone 20. El objetivo de la firma de Cupertino sería reflejar un cambio importante gracias a un nuevo diseño, como ocurrió con el iPhone X, que introdujo la pantalla OLED, el notch o el Face ID.

Se espera que el iPhone del 20 aniversario traiga un frontal sin apenas marcos y bordes curvos. Será también el primer modelo que tendrá los componentes del Face ID bajo la pantalla tras una década desde su debut y de haber pasado por el notch, un notch más pequeño y haber terminado con la Dynamic Island que tienen los iPhone actuales.

Este nuevo iPhone formaría parte de un plan que consistiría en lanzar un iPhone especial todos los años hasta 2028. El año que viene llegaría el iPhone plegable, un dispositivo que destacaría por sus materiales de construcción o su bisagra. Por otro lado, en 2027 llegaría el iPhone del 20 aniversario y, finalmente, en 2028, un iPhone plegable tipo concha.

Esta nueva hoja de ruta ha comenzado con el iPhone Air, un modelo muy futurista que destaca por su grosor de apenas 5,6 mm, pero que cuenta con carencias —como una menor batería, una sola cámara o la falta de un segundo altavoz— que parece que los usuarios no están dispuestos a asumir. De hecho, las ventas del dispositivo estarían siendo tan discretas que se habría tenido que reducir su producción en un millón de unidades.

Por tanto, la razón por la que Apple se saltará el iPhone 19 no es otra que poder llamar al iPhone de 2027 iPhone 20. La cuestión ahora es si volverá a usar la letra X o no. Puede que tras este iPhone se dejen de poner números al dispositivo, algo que ya hemos visto con el iPhone Air, que podría haber sido el primer paso hacia la eliminación de los números en la gama iPhone.