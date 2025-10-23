Desvelada la ambiciosa hoja de ruta del iPhone: un nuevo modelo especial cada año

Hace unos meses se filtró que John Ternus, vicepresidente sénior de hardware y posible futuro CEO de Apple, comentó internamente que la hoja de ruta del iPhone es la más ambiciosa de los últimos años. Además, Tim Cook señaló en una entrevista que todavía queda espacio para innovar dentro de la gama iPhone.

Y, de momento, parece que ambas afirmaciones se están cumpliendo. Este año se ha lanzado el iPhone Air que, pese a haber tenido que reducir su producción a causa de las ventas discretas que está registrando, no deja de ser el iPhone más fino de la historia, con un grosor de tan solo 5,6 mm, y demuestra de lo que es capaz la compañía al haber situado casi todos los componentes en la parte superior.

Además, también se conoció que Apple estaría planeando lanzar un iPhone especial cada año durante las próximas generaciones. Y esto es justo lo que ha confirmado el filtrador yeux1122, quien ha compartido que el año que viene se presentará el iPhone plegable y, en 2027, el iPhone que celebrará el 20.º aniversario del dispositivo.

Un iPhone especial hasta 2028

Todo parece indicar que el año que viene Apple lanzará su primer iPhone plegable, el cual se diferenciaría de la competencia gracias a sus materiales de construcción, mezclando acero con titanio para que el dispositivo sea prácticamente irrompible, y a su bisagra, que sería invisible y permitiría abaratar el precio final del producto gracias a un proceso de fabricación más económico.

Para celebrar el 20.º aniversario del dispositivo que catapultó a Apple al estrellato, la compañía lanzaría un iPhone conmemorativo que apenas tendría marcos en la pantalla y que podría ser completamente plano. Además, destacaría por su pantalla OLED curva que lo envolvería por completo. Sería como una especie de placa de cristal, algo que Jony Ive, exjefe de diseño de la compañía, siempre quiso lanzar. Pero lo más sorprendente de todo es que Face ID estaría bajo la pantalla, despidiéndose de cualquier tipo de muesca una década después.

Finalmente, en 2028 la compañía lanzaría un segundo plegable, pero en este caso tipo concha. Lo interesante de este dispositivo es que su bisagra contaría con cuatro bordes curvos, ya que Apple quiere reducir al máximo la visibilidad y el tacto de la propia bisagra. El objetivo de la compañía era eliminarla por completo, pero la tecnología actual todavía no lo permite.

Otros detalles de este plegable tipo concha en el que estaría trabajando incluyen una pantalla externa que mostraría notificaciones y accesos directos a la IA de la compañía. Según la fuente, este dispositivo estaría orientado a un público femenino y se vendería como un iPhone de lujo, pero con un precio más asequible.