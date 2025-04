Qué está pasando con 4chan, el polémico foro de Internet que lleva una semana inaccesible

La web más polémica de la historia podría haber vivido sus últimos días. 4chan ha sido hackeada por un foro rival y, desde entonces, no levanta cabeza. Está caída, pero lo importante es que quizá no vuelva jamás. Para colmo, los datos de sus usuarios también están en el aire: los hackers aseguran tenerlos en su poder, así que el famoso anonimato de 4chan cuelga de un hilo.

Porque sí, 4chan no es solo una web con aspecto de haberse quedado en 2003, es historia de Internet, para bien o para mal. Desde allí se popularizaron memes legendarios como los wojak o el rickroll. Todo valía mientras fuera anónimo, y eso, como era de esperar, también trajo campañas de acoso, trolleos masivos y caos puro.

"¡Nos vemos pronto!"

4chan está KO desde el 14 de abril. Si intentas entrar, te encuentras un escueto: “See you soon!” (¡Nos vemos pronto!), pero nadie se lo cree. Todo apunta a que el apocalipsis lo provocó un foro rival: Soyjak. Afirman tener el código de la web, los correos de los moderadores y las IP de los usuarios. En resumen, un combo letal para un sitio cuya esencia es el anonimato.

Aparece este mensaje al acceder 4chan

Según TechSpot, los atacantes llevaban infiltrados más de un año. Por lo que, llegado el momento, lanzaron un ataque coordinado que tumbó el sitio. Supuestamente, el código de 4chan era “absurdamente viejo y vulnerable”, así que cayó rápidamente.

¿Será el adiós definitivo? Un moderador ha hablado con TechSpot, y la cosa pinta fea. El daño es mucho más grande de lo que parecía y el regreso no parece probable.

La jungla digital

Si 4chan marcó un antes y un después en Internet, fue gracias a su anonimato. Cualquiera podía entrar, postear lo que le diera la gana y desaparecer. Cero filtros, moderación mínima y barra libre de opiniones. Eso lo convirtió en un paraíso para quienes querían hablar sin temor a la censura, pero también en un lugar donde el odio campaba a sus anchas. El sistema era simple, pero efectivo: subías una imagen, alguien respondía con otra imagen o texto, y así nacía un hilo.

No obstante, te guste o no, 4chan es historia de Internet. Desde que nació en 2003, ha sido el semillero de casi todos los memes que luego se volvieron virales en redes “serias”. Si algo lo petaba en Twitter o Facebook, llevaba meses rodando por 4chan. Personajes como Pepe the Frog vieron la luz en sus hilos caóticos, al igual que infinitas variaciones de los wojak.

Fue fundada por Christopher Poole, más conocido como "moot", con la idea de hablar de cómics japoneses. Para ello, se inspiró fuertemente en la japonesa 2chan y, de hecho, copió su código tal cual. Pero la cosa se le fue de las manos: pronto aparecieron boards de todo tipo, desde política o tecnología hasta porno. Lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, se soltaba en 4chan sin miedo.

Página de inicio de 4chan con sus boards Dominio libre

El board más loco era /b/, creado para el contenido random. Era la jungla: cero reglas, cero vergüenza. Cualquier tema, por extraño que fuera, encontraba allí su sitio.

En definitiva, si esto es el final de 4chan, no se apaga lentamente, sino con una explosión: hackeada, expuesta y con su futuro en la cuerda floja. Fue el rincón más salvaje de Internet, donde nacieron memes, se rompieron reglas y reinó el caos. Quizás no regrese, pero su huella —tóxica en muchas ocasiones— resulta imborrable.