¿Para qué sirve el minúsculo agujero de la bandeja de la tarjeta SIM? Si no lo sabes, estás en problemas

Parece un simple agujero, pero resulta clave para usar tu móvil. Lo es tanto, que, si se te bloquea, tienes un problema. Efectivamente, hablamos de ese pequeño orificio que se sitúa dentro, o al lado, de la bandeja de la tarjeta SIM.

Ese agujero te permite acceder a la bandeja donde se aloja la tarjeta SIM. Si insertas en él una herramienta fina —como el pincho que suele venir con el móvil, un clip desplegado o incluso el extremo de un pendiente— tu móvil expulsará la bandeja para introducir o cambiar la tarjeta. Es una acción que pasa desapercibida, pero que resulta crucial para mantener tu línea operativa o configurarla en un nuevo dispositivo.

La puerta de la conectividad

Básicamente la SIM conecta tu móvil a tu tarifa móvil Pixabay

La SIM vincula tu smartphone a una red móvil. Sin ella, no puedes llamar, enviar mensajes o conectarte a Internet mediante la red de tu operadora. Si estás conectado a una red WiFi, tendrás acceso a Internet, pero igualmente ese móvil no estará registrado con tu línea. Por eso, entender cómo acceder a la bandeja es fundamental, especialmente si viajas, cambias de operador o necesitas hacer una portabilidad.

Lo que debes y no debes hacer con este agujero

Si es posible, usa el pinchito que viene con tu móvil Pablo Hernando

Aunque abrir la bandeja es un procedimiento relativamente común, hacerlo mal conlleva consecuencias negativas. Si introduces un objeto demasiado grueso o aplicas fuerza en el ángulo incorrecto, podrías doblar el sistema de expulsión, dañar la bandeja o incluso forzarla dentro del dispositivo. Si esto sucede, lo más probable es que tengas que enviar tu móvil al servicio técnico.

Por ello, siempre que puedas, introduce el pincho oficial de tu móvil, que suele venir en la caja del dispositivo, y hazlo con delicadeza. En caso de que no lo tengas, utiliza otro utensilio fino, que te recomendamos que no se doble con facilidad o tenga peligro de romperse, porque podría quedarse incrustado dentro. Un pendiente te puede valer, pero ojo. Si no tienes el pincho, hazlo con el doble de cuidado.

Nuevos móviles sin SIM

Desde el iPhone 14, los móviles de Apple en EE.UU no tienen SIM Apple

Algunos móviles de gama alta, como los iPhone vendidos en Estados Unidos desde 2022, ya prescinden por completo de la bandeja SIM. En su lugar usan eSIM, una tarjeta digital que se configura desde los ajustes del dispositivo. Esto ahorra espacio, mejora la resistencia al agua y elimina partes móviles.

No obstante, la mayoría de terminales en Europa y otras regiones aún utilizan la SIM física. Por ello, hasta que la transición sea total, conviene saber cómo sacar la SIM de un móvil de forma correcta.