La IA revoluciona Google Maps: estas cuatro novedades te facilitarán los desplazamientos

Google ha anunciado una de las mayores renovaciones recientes de Maps. La inteligencia artificial Gemini se integra de lleno en la app, permitiendo una navegación más intuitiva y cercana al lenguaje humano, con señas e interacciones más sencillas.

En total, tenemos cuatro mejoras que facilitarán interactuar con la plataforma. Por ejemplo, podremos enfocar un restaurante para que nos diga qué ponen de comer, pero también seremos capaces de pedirle cosas con un lenguaje sencillo, como "búscame un McDonalds con parking" o "llévame a una pizzería cercana". Varias llegarán primero a Estados Unidos, pero otras comenzarán a desplegarse en las próximas semanas en todo el mundo.

Señas de navegación más sencillas

En lugar de las tradicionales instrucciones tipo “gira a la derecha en 300 metros”, ahora las indicaciones se apoyan en lugares reconocibles. Así, el mapa puede decir “gira a la derecha después del restaurante italiano” o “continúa hasta pasar la gasolinera”. Comenzará a desplegarse para las próximas semanas en todo el mundo, donde esté presente Gemini, tanto en Android como en iPhone, y, próximamente, en Android Auto.

Esta mejora utiliza millones de imágenes de Street View y la enorme base de datos de Google Maps para identificar edificios, comercios o señales que el conductor realmente puede ver. El resultado es una experiencia más natural, sobre todo en zonas desconocidas o cuando las distancias son confusas.

Asistente en la carretera

Gemini también da vida a un asistente de conducción mucho más completo. El usuario puede hablar con Maps para realizar consultas o tareas sin tocar el teléfono. Por ejemplo: “¿hay un café abierto en mi ruta?” o “avísame si hay tráfico antes de llegar”. Comenzará a desplegarse para las próximas semanas en todo el mundo, donde esté presente Gemini, tanto en Android como en iPhone, y, próximamente, en Android Auto.

El asistente es capaz de entender preguntas complejas y de combinar información del tráfico, el calendario o la ubicación para dar una respuesta útil e instantánea.

Adelantarse al tráfico

Otra novedad importante es la capacidad de anticiparse al tráfico. Maps enviará alertas proactivas cuando detecte un atasco o una interrupción inusual en la ruta habitual del usuario, incluso antes de que inicie la navegación. Se está empezando a desplegar en Android para Estados Unidos.

Con esta función, Google quiere que los desplazamientos sean más previsibles y que el usuario pueda decidir con tiempo si conviene salir antes o elegir una alternativa. La IA analiza los patrones del tráfico y el comportamiento típico de cada trayecto para ofrecer avisos con mayor precisión.

Lens resuelve tus dudas

Al margen de la navegación, ahora Maps combina Gemini con Lens. Por ejemplo, el usuario podrá identificar lugares con la cámara de su móvil, además de obtener información sobre ellos e, incluso, resolver dudas preguntando a la app. Comenzará a desplegarse en Estados Unidos tanto para Android como par iPhone.

El usuario puede preguntar, por ejemplo, “¿qué platos son populares aquí?” o “¿por qué es conocido este edificio?”. Gemini combina datos de reseñas, fotos y descripciones del lugar para ofrecer una respuesta contextual. Es una forma de explorar el entorno sin tener que escribir ni buscar manualmente.